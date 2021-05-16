Kocaeli’de seyir halinde olan araç alev aldı!

’de markete gitmek için yola çıkan otomobil aniden alev aldı. Otomobilin alev aldığını gören çift, kendilerini araçtan dışarı atarak kurtarmayı başardılar. Aracın yandığını gören vatandaşları ise korku saldı. Alınan ihbarlar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri,ı kontrol altına almayı başardı. Yangının aracın motorundan kaynaklandığı açığa çıktı. Olay sonucunda araç ağır hasar aldı, herhangi bir yaralanmaya rastlanılmadı.