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Kocaeli’de seyir halinde olan araç alev aldı!

Kocaeli’de markete gitmek üzere yolan çıkan araç görenleri korkuttu. Seyir halinde olan araç aniden alev aldı.

16 Mayıs 2021 Pazar 17:05
Kocaeli’de seyir halinde olan araç alev aldı!
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Kocaeli’de markete gitmek için yola çıkan otomobil aniden alev aldı. Otomobilin alev aldığını gören çift, kendilerini araçtan dışarı atarak kurtarmayı başardılar. Aracın yandığını gören vatandaşları ise korku saldı. Alınan ihbarlar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almayı başardı. Yangının aracın motorundan kaynaklandığı açığa çıktı. Olay sonucunda araç ağır hasar aldı, herhangi bir yaralanmaya rastlanılmadı.


Son Güncelleme: 16.05.2021 17:05
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Anahtar Kelimeler:
KocaeliAraç Alev AldıYangın
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