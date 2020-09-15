Kocaeli'de korkunç iddia! Zeka engelli kadın 4 kişinin cinsel saldırısına uğradı

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde orta seviye zeka geriliği olan 20 yaşındaki bir kişi yengesine 4 kişinin kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu söyledi.

M.Y. adlı kişinin istismarına uyguladığını öne süren engelli kadın cinsel saldırılara uğradığını belirtti. Yengesi durumunu aileye bildirince emniyete giderek şikayetçi olundu.

Polise ifade veren kadın, M.Y. adlı kişiden cinsel saldırıya uğrayıp fotoğraflarını çekip bazı kişilere gönderdiğini ve ailesine söylememesi için ölümle tehdit ettiğini itiraf etti. Genç kadına ayakkabı dükkanı olan bir esnafın kendisine cinsel saldırıda bulunup tehdit ettiğini iddia etti. Genç kız, olay sonrasında isimlerini bilmediği 2 kişiden daha cinsel saldırıya uğradığını belirtti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.