Kocaeli'de dehşet dolu dakikalar! Balkondan girdi, yaşlı kadına dehşeti yaşattı

Dehşet veren rehin alma olayı Kocaeli'de yaşandı.

Üzücü olay bugün İzmit ilçesinde meydana geldi. G.A isimli zanlı hırsızlık amaçlı bir apartmana girdi. Yanında bıçak olan zanlı ilk olarak apartmanda bulunan hukuk bürosunda hırsızlık amaçlı girmeye çalıştı.

Büroda o esnada çalışan kişiler durumu fark etti ve hırsızı geri püskürtü. Hırsız daha sonra bir üst katta tek başına yaşayan yaşlı bir kadının evine zorla girdi. Hırsızı karşısında gören yaşlı kadın hemen evinin balkonuna kendini kapattı.

Çevredekilerin durumu ihbar etmesiyle birlikte olay yerine polis,112 sağlık ekibi ve itfaiye yönlendirildi.Polis ekiplerin uzun uğraşları sonrasında hırsız G.A teslim olmayacağını bildirdi. Bu sırada polis memurlar evin balkonu çıktı ve G.A'yı uzaklaştırmaya çalışırken yaşlı kadının itfaiye ekipleri kurtardı. Yaşlı kadın yapılan ilk kontrolden sonra ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri ise eve girerek zanlı G.A'yı gözaltına aldı ve sorgulamak üzere karakola götürdü.