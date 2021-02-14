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Kocaeli'de Covid-19 denetlemeleri sırasında 279 kişiye para cezası kesildi

Kocaeli'de Covid-19 sebebiyle yapılan denetimler devam ediyor. Şehirde yapılan kontrollerde, 279 kişinin Covid-19 için getirilmiş kurallara uymadığı tespit edildi. 279 kişiye farklı sebeplerden para cezası kesildi.

14 Şubat 2021 Pazar 03:59
Kocaeli'de Covid-19 denetlemeleri sırasında 279 kişiye para cezası kesildi
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Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü, Covid-19 salgınının yayılmasının önlenmesi için çalışmalar yapmaya devam ettiklerini ve dün bin 475 iş yerinin ve 14.282 kişinin kontrol edildiğini açıkladı.

Yapılan kontroller sırasında, sosyal mesafe kuralını ihlal eden 8 kişiye, karantinaya uymayan 1 kişiye, sigara içmenin yasak olduğu alanda sigara içen 5 kişiye, maskesiz sokağa çıkmış olan 43 kişiye, sokağa çıkma yasağına uymayan 221 kişiye ve izin verilmiş olan saat dışında iş yapmaya devam eden 1 iş yeri sahibine para cezası kesildiği açıklandı. 

Şehirde, farklı suçlardan aranan 77 kişin yakalandığı ve toplamda bin 134 aracın denetlendiği de bildirildi.



Son Güncelleme: 14.02.2021 03:59
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Anahtar Kelimeler:
KocaeliKoronavirüsCovid-19Sokağa çıkma YasağıMaskeSigara
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