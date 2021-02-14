Kocaeli'de Covid-19 denetlemeleri sırasında 279 kişiye para cezası kesildi

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü, Covid-19 salgınının yayılmasının önlenmesi için çalışmalar yapmaya devam ettiklerini ve dün bin 475 iş yerinin ve 14.282 kişinin kontrol edildiğini açıkladı.

Yapılan kontroller sırasında, sosyal mesafe kuralını ihlal eden 8 kişiye, karantinaya uymayan 1 kişiye,içmenin yasak olduğu alanda sigara içen 5 kişiye,siz sokağa çıkmış olan 43 kişiye,na uymayan 221 kişiye ve izin verilmiş olan saat dışında iş yapmaya devam eden 1 iş yeri sahibine para cezası kesildiği açıklandı.

Şehirde, farklı suçlardan aranan 77 kişin yakalandığı ve toplamda bin 134 aracın denetlendiği de bildirildi.

