Kocaeli'de acil servisin önünde skandal! Kalp krizi geçiren adama müdahale etmediler

Gebze ilçesinde Özel Merkez Hastanesi önünde yaşanan olayda Sebahattin Duru (60), fenalaştı. Çevredeki vatandaşlar Duru’nun yere yığıldığını gören hastane personeline bağırıp yardım istedi.

Hastane önünde 112’yi aradılar

Hastane çalışanları Duru'ya hastane içerisinde rahatsızlanmadığı için müdahale etmediğini söyleyince vatandaşlar büyük bir şaşkınlık yaşadı.

Vatandaşlar o anları cep telefonlarıyla görüntülerken bir yandan da 112 Acil Yardım hattını arayıp yardım talep etti. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri ambulansta yaptıkları bütün müdahalelere rağmen Duru’yu kurtaramadı.

Kalp krizi geçirdiği ortaya çıktı

Duru’nun yakınlarının olayla ilgili suç duyurusunda bulunacağı öğrenilirken, Adli Tıp Kurumu’ndaki incelemelerde Duru’nun kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdiği tespit edildi.