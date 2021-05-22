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Kocaeli'de acı kaza: Yaşlı adamın babasına da aynı yolda araba çarpmış

Kocaeli'de camiye gitmek için yolun karşısında geçmek isteyen yaşlı adama Ankara'ya gitmekte olan tır çarptı. Yaşlı adam hayatını kaybederken talihsiz adamın babasına da aynı yolda araba çarptığı öğrenildi.

22 Mayıs 2021 Cumartesi 21:50
Kocaeli'de acı kaza: Yaşlı adamın babasına da aynı yolda araba çarpmış
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Kocaeli’ye bağlı Kartepe ilçesinde camiye giderken karşıdan karşıya geçen kişiye tır çarptı. Kazada hayatını kaybeden kişinin babasının da 37 yıl önce aynı şekilde hayatını kaybettiği öğrenildi.

Olay Kocaeli’ne bağlı Kartepe ilçesinde D100 karayolu Eşme Kavşağı’nda yaşandı. Akşam saatlerinde camiye giden 73 yaşındaki Halil İbrahim Doğru, yoldan karşıya geçmek istedi. Karşıdan karşıya geçmek isteyen Doğru’ya Ankara’ya gitmekte olan ve H.D’nin kullandığı 20 NB 623 plakalı araç çarptı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri 73 yaşındaki yaşlı adamın hayatını kaybettiğini bildirdi.

Sürücü H.D, gözaltına alınırken Halil İbrahim Doğru’nun cenazesi ise Eşme Mezarlığına defnedildi. Talihsiz adamın 37 yıl önce aynı yolda babasına da araba çarptığı ve hayatını kaybettiği öğrenildi.


Son Güncelleme: 22.05.2021 21:50
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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli KazaKaza
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