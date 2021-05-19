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Kocaeli’de 150 çuval midyeye el konuldu

Kocaeli’de bir tekneye düzenlenen operasyonda 150 çuval kaçak midye bulundu. Kaçak avlanan midyelere el konuldu.

19 Mayıs 2021 Çarşamba 00:59
Kocaeli’de 150 çuval midyeye el konuldu
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Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde gece saatlerinde kaçak ava çıkan bir tekne ihbarlar üzerine tespit edildi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri, teknenin açıktaki yerini tespit ederek tekneye operasyon düzenledi. Operasyon sırasında suçlular suçüstü yakalandı. Tekne içerisinde bulunan 150 çuval kaçak avlanmış midyeye el konuldu. Midyeler denize geri bırakıldı. Tekneye el konularak idari işlemlere başlandı.


Son Güncelleme: 19.05.2021 00:59
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KocaeliMidyeKaçak Av150 çuval MidyeDilovası
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