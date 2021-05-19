Kocaeli’de 150 çuval midyeye el konuldu

19 Mayıs 2021 Çarşamba 00:59
Kocaeli
’nin Dilovası
ilçesinde gece saatlerinde kaçak av
a çıkan bir tekne ihbarlar üzerine tespit edildi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri, teknenin açıktaki yerini tespit ederek tekneye operasyon düzenledi. Operasyon sırasında suçlular suçüstü yakalandı. Tekne içerisinde bulunan 150 çuval kaçak avlanmış midye
ye el konuldu. Midyeler denize geri bırakıldı. Tekneye el konularak idari işlemlere başlandı.
Son Güncelleme: 19.05.2021 00:59
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