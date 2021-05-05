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Kocaeli’de 139 kilo uyuşturucu ele geçirildi!

Polis ekiplerince Kocaeli şehrinde takibe alınan bir kamyonetten, aracın tabanına saklanmış tam 139kilo 350gram eroin ele geçirildi.

05 Mayıs 2021 Çarşamba 06:02
Kocaeli’de 139 kilo uyuşturucu ele geçirildi!
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Kocaeli şehrinde uyuşturucuyla mücadele doğrultusunda çalışmalar sürdürülüyor. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, şehir merkezinden geçen bir kamyonda uyuşturucu olduğu istihbaratını aldı.

Narkotik köpeği Alfa’nın da katıldığı operasyonda kamyon yakalanarak emniyetin otoparkına çekildi. Polis ekipleri kamyonun tabanına saklanmış paket halinde tam 139 kilo 350 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.




Son Güncelleme: 05.05.2021 06:02
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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli139 KiloUyşturucuEroin
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