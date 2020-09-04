İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Bakan Pakdemirli Denizli yangınıyla ilgili son durumu paylaştı: 18 saat sonra kontrol altında
Son Dakika
Bakan Pakdemirli Denizli yangınıyla ilgili...
Trabzon'da dehşet olay! Eşini domuz zannedip tabancayla öldürdü
Trabzon'da dehşet olay! Eşini domuz...
Son dakika... TBMM Başkanı Şentop'tan idam cezasına yeşil ışık: ''Belirli suçlara mahsus ...''
Son dakika... TBMM Başkanı Şentop'tan...
Galatasaray İspanyol yıldız Juan Mata transferini bitirmek istiyor
Galatasaray İspanyol yıldız Juan Mata...

Kocaeli TEM otoyolunda zincirleme kaza! 28 araç birbirine girdi

TEM otoyolu Kocaeli Mevkiinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında tam 28 araç birbirine girdi.

04 Eylül 2020 Cuma 23:36
Kocaeli TEM otoyolunda zincirleme kaza! 28 araç birbirine girdi
Takip Et:

Kocaeli Mevkiinde TEM otoyolunda trafiği kilitleyen zincirleme kaza akşam saat:20.15 sularında meydana geldi.

TEM otoyolu Ankara yönünde seyir halinde olan bir araçtan yola akaryakıt dökülmesi sonucu yolun kayganlaşmasıyla birlikte zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Yolun kaygan olmasıyla birlikte yoldan çıkan bir araç sonrasında taksi, kamyon ,yolcu otobüsü ve tırların içinde olduğu 28 araç birbirine girdi.

Kaza sonrasında TEM otoyolu trafik durdu Ankara yönü araç trafiğine kapandı ve kilometrelerce araç kuyrukları oluştu.


Çevredeki vatandaşların ihbarlarıyla birlikte kaza mahaline çok sayıda karayolu ekibii polis,itfaiye ve 112 sağlık ekipleri yönlendirildi.

Öte yandan karayollarına bağlı bakım onarım ekipleri  otoyolun mazot dökülen kısmına kum döktü.

Trafiği kilitleyen 28 aracın karıştığı zincirleme kaza sonrasında ekiplerin yoldan araçları kurtarma ve yolu açma çalışmaları sürüyor.

 



Son Güncelleme: 04.09.2020 23:36
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Tem Otoyolu KazaKocaeli Zincirleme Kaza
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Akrabalar arasında ki tartışma kanlı bitti! Bilanço 2 ölü 4 yaralı
Akrabalar arasında ki tartışma kanlı bitti! Bilanço 2 ölü 4 yaralı
Barış Pınarı noktasında çok sayıda EYP'ye el koyuldu
Barış Pınarı noktasında çok sayıda EYP'ye el koyuldu
Aksaray'da feci kaza! TIR ile yolcu otobüsü çarpıştı
Aksaray'da feci kaza! TIR ile yolcu otobüsü çarpıştı
Akın akın geliyorlar,kapış kapış alıyorlar
Akın akın geliyorlar,kapış kapış alıyorlar
Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı!
Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı!
Son dakika... TBMM Başkanı Şentop'tan idam cezasına yeşil ışık: ''Belirli suçlara mahsus ...''
Son dakika... TBMM Başkanı Şentop'tan idam cezasına yeşil ışık: ''Belirli suçlara mahsus ...''

Popüler Haberler

Whatsapp profil resmi bellek yetersiz sorunu nasıl çözülür?
Menajerimi Ara dizisi izlendi mi, beğenildi mi? Menajerimi Ara dizisi tutar mı?
Ziraat Bankası müşteri hizmetlerinden kredi başvurusu nasıl yapılır? 2020
Yağlı ciltlerde fondöten nasıl kullanılmalıdır? Yağlı ciltlere Fondöten kullanmak için öneriler!
PTT kargo cumartesi teslimat yapıyor mu, dağıtım yapıyor mu?
Toplum Yararına Program nedir? TYP ile 9 ay asgari ücretli iş başvurusu
Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası konut kredisi güncel faiz oranları 4 Eylül 2020 Cuma
Aile hekimi değiştirme işlemi nasıl yapılır? 2020 E-nabız aile hekimi nasıl değiştirme
Asgari geçim indirimi hangi durumlarda değişir? AGİ'de dikkate alınan durumlar
NEF 2020 bursu başvurusunda istenen şartlar nelerdir?
Korona virüs nedeni ile işsiz kalanlar nereye başvurmalı? Devlet koronavirüs destekleri neler?
Memur, işçi ve özel sektör çalışanları ölüm izni kaç gündür?
Alo 144 neden sürekli meşgul, neden aranmıyor?
Hayat Tamircisi programındaki Hasan Kızıl kimdir ve nereli? Hayat Tamircisi sunucusu Hasan Kızıl hakkında bilgiler
Güvercin dizisine yeni gelen ve diziden ayrılan oyuncular
Cevizli baklava nasıl yapılır? 2020 Evde nefis cevizli baklava yapılış tarifi
Kadayıflı muhallebi nasıl yapılır? Şerbetli kadayıfli muhallebi bir gün önceden yapılır mı?
Fox Tv Bay Yanlış dizisi yeni sezonda devam edecek mi, final mi yapacak?
2020 Emekliye intibak Yasası çıktı mı, ne zaman çıkacak? Emekliye intibak zammı yapılacak mı?
Bisiklet almak isteyene bankalardan kredi desteği
Emekli memurlar ve memurlar ne zaman maaş alır? 2020 memur maaşları ne zaman yatıyor?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.