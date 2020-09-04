Kocaeli TEM otoyolunda zincirleme kaza! 28 araç birbirine girdi

Kocaeli Mevkiinde TEM otoyolunda trafiği kilitleyen zincirleme kaza akşam saat:20.15 sularında meydana geldi.

TEM otoyolu Ankara yönünde seyir halinde olan bir araçtan yola akaryakıt dökülmesi sonucu yolun kayganlaşmasıyla birlikte zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Yolun kaygan olmasıyla birlikte yoldan çıkan bir araç sonrasında taksi, kamyon ,yolcu otobüsü ve tırların içinde olduğu 28 araç birbirine girdi.

Kaza sonrasında TEM otoyolu trafik durdu Ankara yönü araç trafiğine kapandı ve kilometrelerce araç kuyrukları oluştu.

Çevredeki vatandaşların ihbarlarıyla birlikte kaza mahaline çok sayıda karayolu ekibii polis,itfaiye ve 112 sağlık ekipleri yönlendirildi.

Öte yandan karayollarına bağlı bakım onarım ekipleri otoyolun mazot dökülen kısmına kum döktü.

Trafiği kilitleyen 28 aracın karıştığı zincirleme kaza sonrasında ekiplerin yoldan araçları kurtarma ve yolu açma çalışmaları sürüyor.