İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Rusya'nın geliştirdiği KoviVak aşısının koruma oranı ve süresi açıklandı!
Rusya'nın geliştirdiği KoviVak aşısının koruma...
Vergi ödeme süreleri 31 Mayıs'a kadar uzatıldı
Son Dakika
Vergi ödeme süreleri 31 Mayıs'a...
Cumhurbaşkanı Erdoğan onay verdi. 10 fakülte kuruldu!
Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan onay verdi. 10...
Alkol satış yasağı ile ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama!
Son Dakika
Alkol satış yasağı ile ilgili...

Kocaeli TEM otoyolunda durdurulan araçta gizlenmiş şekilde 139 kilo 350 gram eroin yakalandı!

Narkotik polisleri tarafından uyuşturucu sevkiyatı yapacağı bilgisine ulaşılan araca yönelik düzenlenen operasyon kapsamında Kocaeli TEM Otoyolu'nda durdurularak aranması gerçekleştirilen aracın tabanına zulalanmış şekilde 139 kilo 350 gram eroin ele geçirildi.

05 Mayıs 2021 Çarşamba 09:23
Kocaeli TEM otoyolunda durdurulan araçta gizlenmiş şekilde 139 kilo 350 gram eroin yakalandı!
Takip Et:

Kocaeli TEM Otoyolu’nda durdurulan bir aracın zeminine zulalanmış şekilde 139 kilo 350 gram eroin ele geçirildi. Narkotik polisleri tarafından uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaşılmasının ardından TEM Otoyolu Kocaeli kesiminde durdurulan araçta Narkotik köpeği Alfa ile gerçekleştirilen arama sonucunda, aracın taban kısmında zulalanmış şekilde 139 kilo 350 gram eroin yakalandı. Gerçekleştirilen operasyon ise Emniyet Genel Müdürlüğü’ne ait sosyal medya hesabı üzerinden paylaşıldı. Gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonuna ekipler inceleme başlattı.

İşte düzenlenen uyuşturucu operasyonuna ait bazı görüntüler;




Son Güncelleme: 05.05.2021 09:23
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Kocaeli Uyuşturucu Operasyonu139 Kilo 350 Gram EroinNarkotik Köpeği AlfaUyuşturucu Operasyonu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Star Wars Günü nedir? Google'dan Star Wars gününe özel doodle!
Star Wars Günü nedir? Google'dan Star Wars gününe özel doodle!
Marketlerde hangi ürünler satılamayacak, sigara satışı yasak mı? Marketlerde hangi ürünlerin satışları yasaklandı?
Marketlerde hangi ürünler satılamayacak, sigara satışı yasak mı? Marketlerde hangi ürünlerin satışları yasaklandı?
Star Wars Günü nedir? 4 Mayıs Star Wars paylaşımları
Star Wars Günü nedir? 4 Mayıs Star Wars paylaşımları
Marketlerde alkol, elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye ve giyim ürünleri satılmayacak mı? Yasak ne zaman başlıyor?
Marketlerde alkol, elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye ve giyim ürünleri satılmayacak mı? Yasak ne zaman başlıyor?
2021 9 Mayıs İSG sınavı ertelendi mi? İSG sınavı ne zaman yapılacak, saat kaçta? İSG sınav süresi kaç dakikadır?
2021 9 Mayıs İSG sınavı ertelendi mi? İSG sınavı ne zaman yapılacak, saat kaçta? İSG sınav süresi kaç dakikadır?
Murda'nın acı dolu paylaşımı. Ünlü rapçinin evalt acısı..
Murda'nın acı dolu paylaşımı. Ünlü rapçinin evalt acısı..

Popüler Haberler

Star Wars Günü nedir? Google'dan Star Wars gününe özel doodle!
Emanet dizisi Selim kimdir? Osman Aydın nerelidir?
Türkan Hanımın Konağı Rabia kimdir? Arzu Yanardağ Gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri
Acemi Anneler nerede çekiliyor? Acemi Anneler dizisi çekim yeri
Emanet Bora kimdir? Göksel Kayahan hakkında bilgiler
Türkan Hanımın Konağı Zehra karakterini kim canlandırıyor? Almira Tuğgül Küçükoğlu kimdir?
Şeref Bey dizisinin yeni sezon oyuncu kadrosu
Milletvekili maaşları ne kadardır? Mayıs 2021 Milletvekili maaşları neye göre belirleniyor?
Prefabrik ev için geri ödemesiz hibe 30 TL kredi nasıl alınır? Mayıs 2021
İhbar tazminatı şartları nelerdir? İhbar tazminatı için ne kadar çalışmak gerekir?
Market yasakları hangi ürünleri kapsıyor? Marketlerde hangi ürünler satılamayacak, hangi ürünler satılabilecek?
Türkiye’de bayilik veren marketler hangileridir? 2021
Payitaht Abdülhamid dizisinde Fatma Sultan karakterini Alara Turan canlandırıyor
Rüyada araba alma görmek ne anlama gelir? Rüyada araba alma görmek anlamı, tabiri nedir?
Bugün gram altın ne kadar oldu? 5 Mayıs 2021 Çarşamba güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Kimsesizler Betül öğretmen kimdir? Damla Cercisoğlu rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Vakıfbank havale ve eft işlem ücretleri kaç tl? 2021
Azerbaycan'da 2021 yılı ev kiraları ne kadar?
Sgk teminat iadesi dilekçesi nasıl yazılmalı? 2021 sgk teminat iadesi dilekçe örneği
Kulüp dizisinin yeni sezon oyuncu kadrosu
Bugün kimin maçı var? TV 4 Mayıs 2021 Salı canlı maç yayın saatleri

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.