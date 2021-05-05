Kocaeli TEM otoyolunda durdurulan araçta gizlenmiş şekilde 139 kilo 350 gram eroin yakalandı!

Kocaeli TEM Otoyolu’nda durdurulan bir aracın zeminine zulalanmış şekilde 139 kilo 350 gram eroin ele geçirildi. Narkotik polisleri tarafından uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaşılmasının ardından TEM Otoyolu Kocaeli kesiminde durdurulan araçta Narkotik köpeği Alfa ile gerçekleştirilen arama sonucunda, aracın taban kısmında zulalanmış şekilde 139 kilo 350 gram eroin yakalandı. Gerçekleştirilen operasyon ise Emniyet Genel Müdürlüğü’ne ait sosyal medya hesabı üzerinden paylaşıldı. Gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonuna ekipler inceleme başlattı.

İşte düzenlenen uyuşturucu operasyonuna ait bazı görüntüler;