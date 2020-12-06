İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Türkiye'de herkes evine kapandı! 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı!
Son Dakika
Türkiye'de herkes evine kapandı! 56...
Diyarbakır'da aileler taşlı sopalı birbirine girdi! Çok sayıda kişi yaralandı
Son Dakika
Diyarbakır'da aileler taşlı sopalı birbirine...
İçişleri Bakanı Soylu'dan sokağa çıkma yasağı ile ilgili flaş açıklama!
Son Dakika
İçişleri Bakanı Soylu'dan sokağa çıkma...
Yerli aşı gönüllüsünden flaş açıklama: Hiçbir yan etkisini görmedim
Yerli aşı gönüllüsünden flaş açıklama:...

Kocaeli Gölcük'te hırsızlık yaptığı kesinleşen bir kişi yakalandı!

Hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 2 iş yeri ve 1 resmi kurumda yaptığı hırsızlık sonrasında polis ekipleri tarafından operasyon ile yakalandı. Yapılan incelemeler sonucunda sabıka kaydı kabarık olan şahıs adliyeye sevk edildi.

06 Aralık 2020 Pazar 22:51
Kocaeli Gölcük'te hırsızlık yaptığı kesinleşen bir kişi yakalandı!
Takip Et:

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde 2 iş yerine girerek hırsızlık yaptığı belirlenen şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre Gölcük’ün Çiftlik ve Yazlık mahallelerinde 4 ve 5 Aralık tarihlerinde 2 iş yeri ve 1 resmi kuruma girerek hırsızlık yaptığı kesinleşen bir kişi Gölcük Emniyet Müdürlüğü polis ekipleri tarafından yapılan operasyon ile kıskıvrak yakalandı. MOBESE ve işyerlerine bağlı güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri şahsın daha önceden benzer suçlardan sabıka kaydı olduğu sonucuna ulaştı.

Benzer ve farklı suçlardan toplamda 15 yıl kesinleşmiş sabıkası bulunan Y.K. için polis ekipleri belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Adreste bulunan Y.K. gözaltına alınırken adliyeye sevk edileceği ve tutuklanacağı belirtildi.

 



Son Güncelleme: 06.12.2020 22:51
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
KocaeliGölcükHırsızlık15 Yıl Kesinleşmiş Hapis
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sokağa çıkma yasağında hırsızlık yapmak için apartman deposuna giren şahıs yakalandı
Sokağa çıkma yasağında hırsızlık yapmak için apartman deposuna giren şahıs yakalandı
Aydın'da silahlı saldırı sonucu çok kişi yaralandı!
Aydın'da silahlı saldırı sonucu çok kişi yaralandı!
Eniştesini demir çubukla öldürdü!
Eniştesini demir çubukla öldürdü!
Çanakkale'de sokağa çıkma yasağına uymayan adam polis ekiplerine zor anlar yaşattı
Çanakkale'de sokağa çıkma yasağına uymayan adam polis ekiplerine zor anlar yaşattı
Bodrum'da marketin ekmek dolabına bırakılan not görenleri duygulandırdı
Bodrum'da marketin ekmek dolabına bırakılan not görenleri duygulandırdı
6 Aralık vaka tablosu belli oldu! Koronavirüs salgınında Türkiye'de bugünkü vaka sayısı 30.402
6 Aralık vaka tablosu belli oldu! Koronavirüs salgınında Türkiye'de bugünkü vaka sayısı 30.402

Popüler Haberler

Toki evalırken kredi nasıl çekilir? 2020 Toki için kredi veren bankalar hangileridir?
Çukur yeni sezonda diziden ayrılacak oyuncular kimler? Çukur 4. sezon yeni ve ayrılan oyuncuları
Volvo XC90 Teknik Özellikleri tanıtıldı!
Engelli vatandaşların TOKİ kontenjan hakları ne kadardır?
Seslendirme yaparak ne kadar para kazanılır? 2020 Seslendirme çeşitleri
Rapor parası neden emanete düşer? Emanete düşen rapor parası nasıl alınır?
Maria ile Mustafa kaç bölüm sürecek?
Mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak? 2020 mazot ve gübre desteği alma şartları
Aviva BES başvurusu sorgulama 2020
Show TV Çocuktan Al Haberi sunucu neden değişti? Evrim Akın neden yok?
En düşük SSK emekli aylığı ve Emekli Memur maaşı kaç lira olacak? Temmuz 2020 enflasyon maaş zammı
SGK Anlaşmalı Fizik Tedavi Uygulamaları
Cansız Zeynep'i öldürecek mi? Çarpışma Zeynep Ölecek mi? Elçin Sangu Diziden Ayrılacak mı?
Apple Watch EKG Uygulaması nedir, nasıl kullanılır?
Recep İvedik 6 ne kadar izlendi? Recep İvedik 6 gişe rakamları
Halkbank ziraatçi kredisi başvurusu için gereken evraklar nelerdir? 2020
PTT kapıda ödeme hizmet ücreti ne kadar? 2020 Ptt kapıda ödeme şartları
Akıllı telefon ile harika fotoğraf çekmek için dikkat edilmesi gerekenler
2021 Aile Bakanlığı 5000 TL'den, 40000 TL'ye kadar barınma yardımları ve başvuru şartları
1544 TL evde bakım ödeneği başvuru şartları nelerdir? 2020 Evde bakım desteği başvuru işlemleri
Sadakatsiz dizisi oyuncuları kimlerdir? Dizide hangi oyuncular yer alacak?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.