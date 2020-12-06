Kocaeli Gölcük'te hırsızlık yaptığı kesinleşen bir kişi yakalandı!

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde 2 iş yerine girerek hırsızlık yaptığı belirlenen şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre Gölcük’ün Çiftlik ve Yazlık mahallelerinde 4 ve 5 Aralık tarihlerinde 2 iş yeri ve 1 resmi kuruma girerek hırsızlık yaptığı kesinleşen bir kişi Gölcük Emniyet Müdürlüğü polis ekipleri tarafından yapılan operasyon ile kıskıvrak yakalandı. MOBESE ve işyerlerine bağlı güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri şahsın daha önceden benzer suçlardan sabıka kaydı olduğu sonucuna ulaştı.

Benzer ve farklı suçlardan toplamda 15 yıl kesinleşmiş sabıkası bulunan Y.K. için polis ekipleri belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Adreste bulunan Y.K. gözaltına alınırken adliyeye sevk edileceği ve tutuklanacağı belirtildi.