Kocaeli Burdurlular Derneği kadınlar gününü kutladı

Kocaeli’nin en büyük deneği arasında yer alan Kocaeli Burdurlular Deneği, tüm dünyada bulunan milyonlarca kadının 8 Martnü yayınladığı bir mesajla kutlayarak kadınların yüzünde çiçekler açtırdı. Tüm kadınların Dünya kadınlar gününün kutlandığı mesajda, Türkiye’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e de şükran ve milletler son oldu. Atatürk’ün, Türk kadınına çok büyük haklar verdiğini, Türk kadınını çağdaş devletler arasında ön plana çıkardığını, kadına Siyasal ve sosyal alanda bir çok kazanımlar verdiğini, kadını dünya sahnesinde hak ettiği yere çıkardığını ifade etti. Son dönemlerde toplumda yaşanan kadına şiddet vakalarına da değinilen mesajda, kadına Yönelik yapılan taciz ve şiddet olaylarının da bir an önce son bulması istenildi