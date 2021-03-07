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Kocaeli Burdurlular Derneği kadınlar gününü kutladı

Kocaeli Burdurlular Derneği, tüm dünya kadınlarının 8 Mart kadınlar gününü kutladı. Mesajda kadın haklarını önemseyen Atatürk’e atıfta bulunuldu.

07 Mart 2021 Pazar 11:17
Kocaeli Burdurlular Derneği kadınlar gününü kutladı
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Kocaeli’nin en büyük deneği arasında yer alan Kocaeli Burdurlular Deneği, tüm dünyada bulunan milyonlarca kadının 8 Mart kadınlar gününü yayınladığı bir mesajla kutlayarak kadınların yüzünde çiçekler açtırdı. Tüm kadınların Dünya kadınlar gününün kutlandığı mesajda, Türkiye’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e de şükran ve milletler son oldu. Atatürk’ün, Türk kadınına çok büyük haklar verdiğini, Türk kadınını çağdaş devletler arasında ön plana çıkardığını, kadına Siyasal ve sosyal alanda bir çok kazanımlar verdiğini, kadını dünya sahnesinde hak ettiği yere çıkardığını ifade etti. Son dönemlerde toplumda yaşanan kadına şiddet vakalarına da değinilen mesajda, kadına Yönelik yapılan taciz ve şiddet olaylarının da bir an önce son bulması istenildi



Son Güncelleme: 07.03.2021 11:17
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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli Burdurlular DerneğiKadınlar Günü
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