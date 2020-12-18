Kocaeli açıklarında dalgıç kıyafetli bir ceset bulundu

’nin Karakıyısında yer alan Kandıra ilçesinde ceset bulundu. Dalgıç kıyafetli olduğu görülen ceset hakkında ekipler harekete geçti. Dün öğle saatlerinde çevredekilerin ekiplere haber vermesi sonucu başlatılan çalışmalara göre denizden 18 km uzakta su üzerinde ceset görüldü. Balıkçıların gördüğü cesedin üzerinde dalgıç kıyafetlerinin olması dikkat çekti.

Kısa süre içesinde olay yerine gelen Sahil Güvenlik ekipleri olay yerinde incelemelere başladı. Cesedin akıntıya kapılarak uzaklaştığı tahmin edilirken, dün gece saatlerine kadar arama çalışmaları devam etti. Olayla ilgili çalışmalar devam ediyor.