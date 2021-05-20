Koç topluluğu salgın sürecini değerlendirdi

Koç Holding’in Şeref Başkanı Rahmi Koç, "Koç Topluluğu olarak Kovid-19 salgınının işlerimizle ilgili yarattığı bütün riskleri fevkalade iyi yönettik. Güçlü bilançomuz, dengeli portföy yapımız, yurt dışı gelirlerimiz ve etkin risk yönetimi politikalarımız sayesinde dimdik ayakta kalmayı başardık. 2020 yılındaki 11 milyar TL yatırımla beraber son 5 yılda 42 milyar TL yatırıma ulaştık, memleketimize güvendik ve inandık." Açıklamasını yaptı.

Koç Topluluğu Yayını Bizden Haberler isimli derginin 493. Sayısında, Koç Holding’in Şeref Başkanı Rahmi Koç, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç ve Koç Holding Üst Yöneticisi (CEO) Levent Çakıroğlu’nun Koç Holding’in 57. Olağan Genel Kurulu’nda katılımcılar ile paylaşılan Faaliyet Raporu’nda yer alan açıklamalar yapıldı.

Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç, 2020’de bütün dünyanın gündeminde yer alan COVID-19 salgınını dikkate alarak, "Küresel salgın sadece sağlık sistemlerini değil, birçok ülkede ekonomik ve toplumsal yapıyı kökünden sarstı. Daha önce eşine nadir rastlanan boyutlara ulaşan küresel salgın, bir yandan milyonlarca insanın hayatına mal olurken, diğer yandan İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra dünya ekonomisinde görülen en sert daralmaya neden oldu.” İfadelerine yer verdi.

Koç Topluluğu olarak COVID-19 salgın sürecinin işleri ile alakalı ortaya çıkardığı tüm sorunların yönetimini çok iyi yaptıklarını belirten Koç, "Güçlü bilançomuz, dengeli portföy yapımız, yurt dışı gelirlerimiz ve etkin risk yönetimi politikalarımız sayesinde dimdik ayakta kalmayı başardık. 2020 yılındaki 11 milyar TL yatırımla beraber son 5 yılda 42 milyar TL yatırıma ulaştık, memleketimize güvendik ve inandık. Bu çerçevede 'Ülkem varsa ben de varım' yaklaşımında olduğumuzu tüm toplumsal paydaşlarımıza ispat ettik." Değerlendirmesini yaptı.

"Koç Topluluğu, bu zor süreçte memleketimize en iyi şekilde hizmet etme gayesiyle kenetlendi"

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç da en itibarlı U.A kuruluşların bile, bu zamana dek küresel risk konusunda yapmış oldukları değerlendirmelerinde ufak bir ihtimal ile not düşerek tam anlamıyla geçiştirdikleri küresel salgın riskinin 2020’de bütün dünyanın üstüne adeta bir kabus gibi çöküşünü işaret edip, şu açıklamayı yaptı:

"Daha evvel eşi benzeri görülmemiş bu fevkalade dönemde, insani korkular dünyevi kaygıların önüne geçti. Bilinmezliklerle dolu bir ortamda, önemli bireysel ve profesyonel kararlar almanın güçlükleri yaşandı. Yılın son haftalarında gelen aşı müjdesiyle umutlandık; bilim insanlarının sınırlar ötesi iş birliği sayesinde 2021 yılına nispeten iyimser girebildik. Bu süreç, insanlığı odağına alan bir küreselleşmenin daha mutlu yarınlara hizmet edebileceğinin de ispatı oldu. Aynı iş birliği ruhunun, aşıların akılcı ve adil dağıtımı için de sergilenmesini, böylece küresel iyileşme ve toparlanma sürecinin gecikmemesini temenni ediyoruz.

Koç Topluluğu, bu zor süreçte memleketimize en iyi şekilde hizmet etme gayesiyle kenetlendi. Hızla hayata geçirilen toplumsal destek projeleri, çalışanlarımıza sahip çıkışımız, iş ortaklarımıza yönelik destekler ve duyarlı iletişim çalışmalarımızla, ülkemizin salgınla mücadelesinde önek gösterildik. Uluslararası düşünce platformlarının tüm toplumsal paydaşları gözeten bir kapitalizm modeli önerdikleri 2020 yılında, yaptıklarımızla, kurumsal kültürümüzün özünde bu yaklaşımın bulunduğunu bir kez daha ispat ettik."

"2020'yi başarılarla geride bıraktık"

“Önce insan” anlayışı ile almış oldukları tedbirler sayesinde ticari faaliyetleri ile değer yaratmaya devam edebildiklerine dikkat çeken Ömer Koç, "Basiretli yönetim anlayışıyla iş yapış kültürümüzün parçası haline getirdiğimiz bilanço disiplinimiz, son derece sağlıklı borçluluk oranımız ve nakit yaratma kapasitemiz, bilinmezliklerin yoğunlaştığı bir ortamda bize finansal açıdan ihtiyacımız olan manevra alanını yarattı. Böylece, yaşanan tüm zorluklara rağmen 2020 senesini Topluluğumuz açısından finansal sonuçlarımıza da yansıyan başarılarla geride bıraktık." İfadelerine yer verdi.

Koç, belirsizlikler ile dolu olan bir senenin sonuna gelindiği zaman duyurdukları adımların, tedbiri elden bırakmadan doğru yatırımlar ile şirketlerini ileriye hazırlamada kararlı olmanın son manifestoları olduğuna dikkat çekerek, "Ford'un ilk tam elektrikli ticari aracı olan E-Transit'i üretme sorumluluğunu üstlenen Ford Otosan, bu doğrultuda bir batarya montaj fabrikası da kurarak Türkiye'nin ilk ve tek elektrikli araç entegre üretim tesisi olacak. Arçelik'in Hitachi ile yaptığı ortaklık ise dünyanın en geniş ölçekli ticaret anlaşmasıyla bütünleşen Asya Pasifik ülkeleri pazarına imtiyazlı erişim imkanıyla faaliyet gösterecek. Ne mutlu ki 2020 senesinde de ülkemizin en itibarlı markası olarak gösterildik." Değerlendirmesini yaptı.

“Tüm paydaşlarımıza, zor zamanlarında yanlarında olduğumuzu hissettirdik"

Koç Holding’in CEO’su Çakıroğlu ise bu zamana kadar yaşanmamış tecrübeler ile dolu, oldukça zorlayıcı bir seneyi geride bıraktıklarını dile getirdi.

2020’nin başında hemen hemen hiçbir otorite tarafından öngörülemeyen salgının, ilk çeyreğinin sonuna gelindiğinde insanların yaşam tarzları ile şirketlerin iş yapma şekillerinde oldukça önemli değişikliklerin zorunlu kılındığını aktararak konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Koç Topluluğu olarak, sürecin başında çalışma arkadaşlarımızın, iş ortaklarımızın, bayilerimizin, tedarikçilerimizin ve ailelerinin sağlığını birinci önceliğimiz kabul ederek, gerekli tüm kararları bilimsel veriler ışığında tereddütsüz aldık. Tüm paydaşlarımıza, zor zamanlarında yanlarında olduğumuzu hissettirdik, ne mutlu ki, aynı dayanışmayı kendilerinden de gördük.Aynı dönemde, halkımıza en çok ihtiyaç duyulan zor zamanlarda fayda sağlayan, toplumsal destek projelerini de bize yakışan sorumlulukla hayata geçirdik. Yaptıklarımız hem ülkemizde hem de uluslararası platformlarda takdirle karşılandı. Salgınla ortaya çıkan eşi görülmemiş belirsizlik ortamında, Koç Topluluğu şirketlerinin finansal sağlığına yönelik adımları hassasiyetle ve hızla attık. Likiditemize, faaliyetlerimize, bilançomuza ve hatta iş modellerimize yönelik tedbirlerimiz neticesinde üretim ve hizmetlerimizle katma değer yaratmayı sürdürebildik."