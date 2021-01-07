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Koç Holding süt pazarından çıkma kararı aldı

Koç Holding, iştiraki TAT Gıda'nın bünyesinde yer alan SEK’i elinden çıkararak süt ve süt ürünleri pazarından çekilme kararını verdi . Rekabet Kurulu’nun onayı sonrasında SEK Süt 240 milyon TL+ KDV ile Çallı Gıda yeni sahibi olacak.

07 Ocak 2021 Perşembe 00:04
Koç Holding süt pazarından çıkma kararı aldı
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Koç Holding şirketi TAT Gıda bünyesinde faaliyetine devam eden SEK Süt'ü elinden çıkararak satma kararını verdi. Konuya ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanan açıklamalarda şu ifadelere yer verildi:

“Süt ve süt ürünleri iş kolumuzda stratejik altenatiflerin değerlendirilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar sonucunda, Yönetim Kurulumuz tarafından tüm üyelerin oybirliği ile Şirketimizin uzun vadeli iş planları çerçevesinde, ana faaliyet konumuz olan ve toplam karlılığımız içinde daha yüksek paya sahip olan salça ve konserve ürünleri iş koluna odaklanılmasına, süt ve süt ürünleri iş kolundaki tüm varlıkların satışına karar verilmiştir.

Bu kapsamda, Şirketimiz ilişkili tarafları arasında yer almayan CLA Süt ve Süt Ürünleri Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. (“Alıcı”), Çallı Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Garantör”) ile Şirketimiz arasında, Şirketimizin süt ve süt ürünleri iş kolundaki varlıklarının devredilmesine ilişkin bir varlık satış sözleşmesi imzalanmıştır.

İşlem kapsamında Bursa’daki Mustafakemalpaşa Üretim Tesisi ve Aydın’daki Söke Üretim Tesisi ile bu tesislerin üzerinde bulunduğu gayrimenkuller, söz konusu tesislerde bulunan makine ve ekipmanlar, süt ve süt ürünleri iş koluyla ilgili SEK markası dahil tüm fikri haklar, alan adları ve sosyal medya hesapları, stoklar, ilgili iş kolu çalışanları, ilgili teşvik belgeleri ve iş koluyla bağlantılı bazı tedarik ve alt yüklenici sözleşmeleri Alıcı’ya devredilecektir. Bu çerçevede süt ve süt ürünleri iş kolundaki faaliyetlerimiz satış işlemlerinin tamamlanmasını takiben sonlandırılacaktır.

Sözleşme uyarıca pazarlık usulü ile belirlenen toplam satış bedeli KDV hariç 240.000.000 TL olup, bu tutarın 105.000.000 TL’si Gayrimenkullerin Bedeli, 51.756.727 TL’si Kapanışta devre konu olabilecek tüm stoklar için 30 Eylül 2020 verileri dikkate alınarak öngörülen Tahmini Stoklar Değeri ve bakiye 83.243.273 TL ise diğer devre konu varlıkların satış bedeli olarak belirlenmiştir. Ayrıca, Kapanışta Alıcı tarafından devralınacak çalışanların, o tarihe kadar hak edilmiş kıdem tazminatı vb. yükümlülükleri toplam satış bedelinden düşülecektir.

Devir nedeniyle Alıcı’dan 30.000.000 TL tutarında kesin teminat mektubu alınmıştır. Satış Bedeli’nden çalışanlarla ve stoklarla ilgili düzeltmeler yapıldıktan sonra kalan kısım ve hesaplanacak KDV tutarı, kapanış 45 gün içinde gerçekleşmezse taraflarca mutabık kalınan oranda faiz eklenmek suretiyle, Kapanış Tarihi’nde tahsil edilecektir.

Devir, sözleşmedeki Rekabet Kurumu onayının alınması dahil kapanış ön koşullarının gerçekleşmesine bağlı olup, ön koşulların sözleşme imza tarihinden itibaren altı ay içerisinde tamamlanamaması halinde sözleşme kendiliğinden feshedilmiş sayılacak ve teminat mektubu Alıcı’ya iade edilecektir.” İfadeleri kullanıldı.

 



Son Güncelleme: 07.01.2021 00:04
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Anahtar Kelimeler:
KoçHoldingSütPazar
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