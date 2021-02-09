Koacaeli'nde yaşanan lodosta bir evin çatısı uçtu

Kocaeli’nde kuvvetlenen lodos sebebiyle şehrin birçok yerinde ağaçlar devrildi. Deniz kenarında bulunan yerlere su taştı. Şiddetli esen lodos sebebiyle bir evin çatısı havalanarak yan binaya savruldu. Komşular hemen itfaiyeye haber verdi. Olayın yaşandığı yere itfaiye ekipleri ve vinç aracı geldi. Kimsenin zarar görmediği olayda, çatı güvenli bir şekilde kaldırıldı.

Çatısı uçan binanın sakini olan İsmail Uyar, o esnada film izlediklerini ve binanın şiddetli bir şekilde sallaması sebebiyle deprem olduğunu zannettikleri dile getirdi. Arka binada oturan komşuları, Uyar’ların oturduğu binanın çatısının uçtuğunu söylemiş. Olayı öğrenen bina sakinleri itfaiyeye haber vermiş. Vinç yardımıyla binanın üzerine uçan çatı kaldırıldı. Kuvvetli esen lodos sebebiyle İzmir Körfezi’ndeki su seviyesinin yükseldiği ölçüldü.

