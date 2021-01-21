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KKTC'de 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

AFAD, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Gazimağusa kentinde 5 büyüklüğünde depremin meydana geldiğini açıkladı.

21 Ocak 2021 Perşembe 18:48
KKTC'de 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) saat 17.27’de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde merkez üssü Gazimağusa şehri olan 5.0 büyüklüğünde depremin yaşandığını açıkladı. Deprem yerin 55kilometre altında meydana geldiği belirtilirken herhangi bir olumsuz haber bildirilmedi.

Türkiye’de de hissedildi

5 büyüklüğün olan deprem Türkiye’de Hatay ve Mersin illerinde de hissedildi. KKTC’de gerçekleşen depremin fay hattının Kızıl Deniz’den başlayarak Suudi Arabistan, İsrail ve Lübnan ülkesinden geçerken İyon Denizi’ne kadar devam eden dev fay hattı olduğu öğrenildi.



Son Güncelleme: 21.01.2021 18:48
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Anahtar Kelimeler:
GazimağusaKuzey Kıbrıs Türk CumhuriyetiAfad
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