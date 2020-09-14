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Kızının gözü önünde darp edildi

Hatay Samandağ’da2 çocuğu olan N.T. adlı kadın dini nikahlı olduğu öğrenildiği ve ayrıldığı eşi tarafından kızının gözleri önünde sokak ortasında darp edildi. Darp edilen kadın sokak ortasına yığıldı.

14 Eylül 2020 Pazartesi 23:46
Kızının gözü önünde darp edildi
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Hatay Samandağ’da gece saatlerinde meydana gelen olayda İki çocuk annesi N.T kızıyla birlikte caddede yürürken iman nikahlı olduğu öğrenilen ancak birlikte yaşamadığı Y.D’nın saldırısına uğradı.Kadını saçından tutup sürükleyen Y.D  N.T.’nın kızının çığlıklarından korkarak motosiklete atlayarak olay yerini erketti.Darp edilen kadın aldığı darbelerden baygınlık geçiriken olay anı çevre sakini bir kişi  tarafından cep telefonu kamerasıyla ile çekilirken  ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri geldi.


Şikayet üzerine yakalanan Y.D gözaltına alınırken savcılığa sevk edilen adam ifadesi alındıktan sonra adli kontrol sebebiyle serbest bırakıldı.



Son Güncelleme: 14.09.2020 23:46
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Anahtar Kelimeler:
HataySamandağ
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