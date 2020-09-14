Kızının gözü önünde darp edildi

Hatay Samandağ’da gece saatlerinde meydana gelen olayda İki çocuk annesi N.T kızıyla birlikte caddede yürürken iman nikahlı olduğu öğrenilen ancak birlikte yaşamadığı Y.D’nın saldırısına uğradı.Kadını saçından tutup sürükleyen Y.D N.T.’nın kızının çığlıklarından korkarak motosiklete atlayarak olay yerini erketti.Darp edilen kadın aldığı darbelerden baygınlık geçiriken olay anı çevre sakini bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla ile çekilirken ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri geldi.

Şikayet üzerine yakalanan Y.D gözaltına alınırken savcılığa sevk edilen adam ifadesi alındıktan sonra adli kontrol sebebiyle serbest bırakıldı.