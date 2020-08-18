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Kızının düğünü için barıştığı eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Antalya'da Dudu T. kızının düğünü için barıştığı eşi M.Ç. tarafından boğazından ve çeşitli yerlerinden bıçaklanarak öldürüldü

18 Ağustos 2020 Salı 23:47
Kızının düğünü için barıştığı eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü
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Akşam saatlerinde Antalya’da M.Ç ayrı olduğu  kızının düğünü sebebiyle barıştığı eşi Dudu Ç. ile sebebi bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.Tartışmanın büyümesiyle M.Ç. eşi Dudu Ç.yi boğazından ve vücudundan bıçakladıktan sonra olay mahallini terk etti.


 

Komşuların haberiyle olay yerine gelen  polis ve sağlık görevlileri yaptıkları incelemelerde genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi.4 çocuk sahibi M.Ç her yerde aranmaya başladı.Dudu Ç. otopsi için hastaneye kaldırıldı.



Son Güncelleme: 18.08.2020 23:47
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Anahtar Kelimeler:
CinayetAntalya
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