Kızının düğünü için barıştığı eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Akşam saatlerinde Antalya’da M.Ç ayrı olduğu kızının düğünü sebebiyle barıştığı eşi Dudu Ç. ile sebebi bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.Tartışmanın büyümesiyle M.Ç. eşi Dudu Ç.yi boğazından ve vücudundan bıçakladıktan sonra olay mahallini terk etti.

Komşuların haberiyle olay yerine gelen polis ve sağlık görevlileri yaptıkları incelemelerde genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi.4 çocuk sahibi M.Ç her yerde aranmaya başladı.Dudu Ç. otopsi için hastaneye kaldırıldı.