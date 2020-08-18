İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Küre Dağları Milli Parkında küpeli su yılanı
Son Dakika
Küre Dağları Milli Parkında küpeli...
Trafik magandası soruşturmasında uzlaşma gelişmesi
Son Dakika
Trafik magandası soruşturmasında uzlaşma gelişmesi
Tuba Büyüküstün isyan etti! 'Delirdiniz herhalde'
Son Dakika
Tuba Büyüküstün isyan etti! 'Delirdiniz...
Beşiktaş'tan Papiss Demba Cisse'ye yeni teklif!
Beşiktaş'tan Papiss Demba Cisse'ye yeni...

Kızının düğünü için barıştığı eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Antalya'da Dudu T. kızının düğünü için barıştığı eşi M.Ç. tarafından boğazından ve çeşitli yerlerinden bıçaklanarak öldürüldü

18 Ağustos 2020 Salı 23:47
Kızının düğünü için barıştığı eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü
Takip Et:

Akşam saatlerinde Antalya’da M.Ç ayrı olduğu  kızının düğünü sebebiyle barıştığı eşi Dudu Ç. ile sebebi bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.Tartışmanın büyümesiyle M.Ç. eşi Dudu Ç.yi boğazından ve vücudundan bıçakladıktan sonra olay mahallini terk etti.


Komşuların haberiyle olay yerine gelen  polis ve sağlık görevlileri yaptıkları incelemelerde genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi.4 çocuk sahibi M.Ç her yerde aranmaya başladı.Dudu Ç. otopsi için hastaneye kaldırıldı.



Son Güncelleme: 19.08.2020 15:39
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
CinayetAntalya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Trafik magandası soruşturmasında uzlaşma gelişmesi
Trafik magandası soruşturmasında uzlaşma gelişmesi
Manisa'daki Antik kentlerde yıldız şöleni
Manisa'daki Antik kentlerde yıldız şöleni
Tüm uyarılara rağmen sokak ortasında dansözlü düğün yapıldı
Tüm uyarılara rağmen sokak ortasında dansözlü düğün yapıldı
Hastane'de dehşet anları yaşandı
Hastane'de dehşet anları yaşandı
Azerbaycan'da kapatılan cafe ve restoranlar tekrar açılmaya hazırlanıyor.
Azerbaycan'da kapatılan cafe ve restoranlar tekrar açılmaya hazırlanıyor.
Çocuk istismarına 'Yemeksepeti.com'dan yanıt geldi
Çocuk istismarına 'Yemeksepeti.com'dan yanıt geldi

Popüler Haberler

Günlük burç yorumları 20 Ağustos 2020 Perşembe - Astrolojik falınız ve burç yorumunuza göre günlük yaşantınız
Show TV Arıza dizisi ne zaman başlayacak?
Engelli vatandaşların TOKİ kontenjan hakları ne kadardır?
Acil nakit ihtiyacı olan çalışmayan vatandaşa gelir belgesiz 10 000 TL hızlı kredi
E devlet trafik cezası ödeme nasıl yapılır? e devlet trafik cezası borç sorgulama ve ödeme
Yeşil tarife nedir? Elektrikte yeşil tarife YETA uygulaması detayları
Gelinim Mutfakta'da Fatih Ürek neden ayrıldı? Fatih Ürek yerine Gelinim Mutfakta’yı sunacak yeni sunucu kim olacak?
BMW X1 teknik özellikleri nelerdir? BMW X1 fiyat listesi ortaya çıktı
Show TV Asumanla Sevgili Dünürüm yarışması başvuru adresi ve başvuru şartları
Kurumlar vergisi hesaplama işlemleri nasıl yapılır? 2020 Kurumlar vergisi oranı yüzde kaçtır?
Vuslat dizisinin yönetmeni diziyi neden bıraktı? Dizi yeni sezonda devam edecek mi?
Kurşun dizisi yeni senaristi kim oldu? Kurşun dizisi senarist ekibi değişti
Fındık fiyatları ne kadar? 14 Nisan Salı il il güncel fındık fiyatları
TV8 Doya Doya Moda yarışma programı ne zaman başlayacak? TV8 tanıtım fragmanı yayınlandı!
Gelir belgesiz en yüksek kredi veren bankalar hangileridir? Gelir belgesiz 100000 TL'ye kadar kredi müjdesi
Özel Üniversite ve Vakıf Üniversitelerinin Mimarlık bölümü ücretleri ne kadardır? 2020 en ucuz vakıf üniversiteleri hangileridir?
Kobiler için en iyi imkan ve kredi sunan bankalar hangileridir? Ağustos 2020
Devletten vatandaşlara 1477 TL nakit ve gıda yardımı 2020
Bekar olmanın pozitif yanları nelerdir?
SSK, SGK, Bağ-Kur, Memur, emekli İkramiyesi 1.500 TL olacak mı? Ağustos 19 Çarşamba
Üzüm diyetiyle 3 günde 3 kilo veriliyor

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.