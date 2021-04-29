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Kızına araba ile çarptı, küçük kız hayatını kaybetti

Muğla, Fethiye'de 2 yaşındaki Derin Su Hammal, babasının kullandığı geri manevra yapan aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

29 Nisan 2021 Perşembe 20:33
Kızına araba ile çarptı, küçük kız hayatını kaybetti
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Harun Hammal (36) kllandığı aracı ile Esenköy Mahallesi'ndeki velerinin önünde geriye doğru gittiği anda 2 yaşındaki kızı Derin Su'ya öarptı. Çarpmanın tesiriyle kazada ağır yara alan Derin Su, babası tarafından Fethiye Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Küçük kız, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.




Son Güncelleme: 29.04.2021 20:33
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