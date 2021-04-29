Kızına araba ile çarptı, küçük kız hayatını kaybetti

Harun Hammal (36) kllandığı aracı ile Esenköy Mahallesi'ndeki velerinin önünde geriye doğru gittiği anda 2 yaşındaki kızı Derin Su'ya öarptı. Çarpmanın tesiriyleda ağır yara alan Derin Su, babası tarafından Fethiye Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Küçük kız, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.