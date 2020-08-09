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Kızılırmak'ta Üzücü Olay! Baba ve İki Kardeş Boğuldu

Kayseri'de babaları ile birlikte Kızılırmak'ı gezmeye giden çocuklar nehirde boğuldu. Nehirde boğulan çocuklarına yardım etmek isteyen baba girdiği Kızılırmak'ta kayboldu.

09 Ağustos 2020 Pazar 18:23
Kızılırmak'ta Üzücü Olay! Baba ve İki Kardeş Boğuldu
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Bugün öğlen saatlerinde Kayseri’de meydana gelen kaza herkesi üzdü. Kayseri’nin Sarıoğlan ilçesinde bulunan Ömer Hacılı Mahallesi’nde bir baba ve iki kardeş girdikleri Kızılırmak Nehri’nde boğuldu.

Bir düğün için Kayseri’ye giden aile, çevreyi gezmek adına yola çıktı. Kızılırmak’ı merak eden iki kardeş serinlemek adına suya girdi. Eyüp ve Azra’yı kenardan izleyen babaları iki çocuğun boğulduklarını görünce suya girerek onları kurtarmak istedi.


Suya giren baba çocuklarını boğulmaktan kurtarmaya çalışırken kendisi de boğuldu. İki çocuğu ile birlikte boğulmaya başlayan babanın durumunu anne fark etti. İki çocuğu ile kaybolan baba için yardım çığlıkları atan annenin yardımına jandarma ve ambulans yetişti.

Çocuklara ulaşan sağlık ekipleri, nehirden çıkardıkları çocukları apar topar hastaneye kaldırdı. Arama çalışmalarına devam eden ekipler babanın bedenine ulaşamadı.

Hastaneye kaldırılan Eyüp ve Azra tüm müdahalelere rağmen hayata döndürülemedi. İki çocuğunu kaybeden anne kocası İsmail Çoban’ın bedeninin bulunmasını bekliyor. Arama çalışmaları kaldığı yerden devam ederken İsmail Çoban’ın bulunması için AFAD yetkilileri de seferber oldu.



Son Güncelleme: 09.08.2020 18:23
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Anahtar Kelimeler:
KızılırmakKazaIki Kardeş
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