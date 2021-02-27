Kızılcahamam Çerkeş arası tünel bugün hizmete giriyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün video konferans yöntemi ile bir açılışa katılacak. Ankara Kızılcahamam ilçesi ile Çankırı Çerkeş ilçesini birbirine bağlayacak olan 2 bin 71 metre uzunluğundaki Kızılcahamam Çerkeş Tüneli, Erdoğan'ın açılışı sonrası hizmete girecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından başlatılan projeyle Kızılcahamam ilçesi ile Çerkeş ilçesi arasında bulunan yüksek rakım ve eğimin özellikle kış şartlarındaki etkisinin en aza indirilerek, ulaşımın güvenli olarak sağlanması hedefleniyor. 6 kilometre gibi bir güzergahın uzunluğu yapılan tünel çalışmalarıyla birlikte 3,6 kilometreye düşürüldüğü ve yolun bu sayede 2,4 kilometre kısaltıldığı aktarıldı.