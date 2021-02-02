Kızılay'da üniversite öğrencilerine ters kelepçe

Boğaziçi Üniversitesi için yapılan protestolara destek olmak isteyen Ankara’daki öğrenciler bugün Kızılay’da bir araya geldiler.

Ankara’da toplanan öğrenciler basın açıklaması yaparken sert bir polis müdahelesine maruz kaldılar. Öğrencileri göz altına almak için zor kullanan polis işin içine biber gazı velemeyi de dahil etti. Kimi öğrenciler ters kelepçeleme ile yere yatırılırken kimisi de biner gazından ağır etkilenerek yere düştü. Destek olmak için bir araya gelen üniversiteli öğrencilerin birçoğu göz altına alındı.

KADIKÖY’DE FİKİR ÖZGÜRLÜĞÜNE YASAK

Dün gerçekleşen olaylardan sonra Kadıköy Kaymakamlığı’nın bildirisine göre 7 gün boyunca ilçedeki tüm açık ve kapalı alanlarda yapılacak olan toplantılara yasak geldi.