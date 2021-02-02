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Kızılay'da üniversite öğrencilerine ters kelepçe

Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine destek olmak isteyen Ankara'daki öğrencileri polis şiddeti. Kızılay'da basın açıklaması yapan öğrencilere biber gazı ve ters kelepçe uygulandı. Müdahale etmek isteyen vatandaşlar engellendi.

02 Şubat 2021 Salı 19:16
Kızılay'da üniversite öğrencilerine ters kelepçe
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Boğaziçi Üniversitesi için yapılan protestolara destek olmak isteyen Ankara’daki öğrenciler bugün Kızılay’da bir araya geldiler.

 

Ankara’da toplanan öğrenciler basın açıklaması yaparken sert bir polis müdahelesine maruz kaldılar. Öğrencileri göz altına almak için zor kullanan polis işin içine biber gazı ve ters kelepçelemeyi de dahil etti. Kimi öğrenciler ters kelepçeleme ile yere yatırılırken kimisi de biner gazından ağır etkilenerek yere düştü. Destek olmak için bir araya gelen üniversiteli öğrencilerin birçoğu göz altına alındı.

 

KADIKÖY’DE FİKİR ÖZGÜRLÜĞÜNE YASAK

 

Dün gerçekleşen olaylardan sonra Kadıköy Kaymakamlığı’nın bildirisine göre 7 gün boyunca ilçedeki tüm açık ve kapalı alanlarda yapılacak olan toplantılara yasak geldi.



Son Güncelleme: 02.02.2021 19:16
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Anahtar Kelimeler:
KadıköyAnkaraüniversite öğrencileriYasakTers Kelepçe
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