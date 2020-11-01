Kızılay, İzmir'de yardımlarına devam ediyor!

İzmir’de yaşanan 6,6 büyüklüğünde ki deprem sonrasında tüm Türkiye kenetlenmiş durumda. AFAD ve AKUT ekipleri başta olmak üzere Türk Kızılay’ı Afet Uzmanları ve Gönüllüler depremzedelere yardım etmeye devam ediyor.

Türk Kızılay’ına bağlı Psikososyal Destek Ekipleri depremzedelerin ruhsal ve psikolojik etkilerini azaltmak üzere yardımcı olduklarını bildirdiler. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan yetkililer,

‘Yardım çalışmalarını 85 personel, 45 şube görevlisi ve 193 gönüllü ile yürütülmektedir. Kızılay, 122.518 kişilik beslenme kapasitesi ile evleri hasar gördüğü veya yıkıldığı için geceyi dışarıda geçirmek zorunda olan vatandaşlara 7/24 sıcak yemek desteği sağlayacaktır. Bölgede bulunan 5 ikram aracı, 5 mutfak ile 8 öncü araç ve 20 farklı görevlerde kullanılan araçla depremzedelerin yanında yer almaktadır. Depremin meydana geldiği ilk dakikadan itibaren toplam 50.293 paketli gıda, 7.198 sıcak içecek, 6.216 soğuk içecek ve 28.657 su dağıtımı gerçekleştirilmiştir.’ Açıklamaları yapıldı.