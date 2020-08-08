İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
CHP Lideri'nden Muharrem İnce hakkında kritik sözler!
Son Dakika
CHP Lideri'nden Muharrem İnce hakkında...
WhatsApp'ta o sözler taciz sayıldı! Yargıtaydan dikkat çeken karar
Son Dakika
WhatsApp'ta o sözler taciz sayıldı!...
Aydos Ormanı yangını ile ilgili gözaltına alınan şüpheli kontrol kararı ile serbest bırakıldı
Son Dakika
Aydos Ormanı yangını ile ilgili...
3 bin yıllık Antik Kentte bulundu! İzmir'de tarihi anlar
Son Dakika
3 bin yıllık Antik Kentte...

Kızılay Beyrut'a yardım eli uzatıyor

Geçtiğimiz günlerde Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta yaşanan patlama sonrasında onlarca kişi yaşamını yitirmiş ve binlerce kişi de yaralanmıştı. Türk Kızılay’ı yaşanan patlama sonrasında Beyrut’a ve Lübnan halkına yardım etme kararı aldı.

08 Ağustos 2020 Cumartesi 20:46
Kızılay Beyrut'a yardım eli uzatıyor
Takip Et:

Türk Kızılay’ı dünyanın neresinde olursa olsun tüm mazlumlara umut ışığı olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta yaşanan patlama sonrasında onlarca kişi yaşamını yitirmiş ve binlerce kişi de yaralanmıştı. Türk Kızılay’ı yaşanan patlama sonrasında Beyrut’a ve Lübnan halkına yardım etme kararı aldı. Yardım çağrısı ‘Beyrut yaralı, uzak elini’ sloganıyla başlatıldı.


Dünya genelinde milyonlarca mazluma umut kaynağı olan Türk Kızılay’ı, yaşanan patlama sonrasında Beyrut’a ve Lübnan halkına yardım etme kararı aldı. Yardım çağrısı ‘Beyrut yaralı, uzak elini’ sloganıyla başlatıldı. Yapılan yazılı açıklamanın içeriğinde şu ifadeler yer aldı:

‘’Beyrut yaralı, uzat elini kampanyamıza destek vermek istiyorsanız hemen www.kizilay.org.tr sitesine girerek dilerseniz 168 çağrı merkezinden, dilerseniz SMS ile 10 TL bağışta bulunabilirsiniz. YARDIM yazın ve 2868’e gönderin, siz de Beyrut’a 10 TL katkıda bulunun.’’



Son Güncelleme: 08.08.2020 20:46
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
#Kızılay#Lübnan#Beyrut
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Esnafa kira desteği geliyor
Esnafa kira desteği geliyor
Hemşire paylaştı!Başhekim isyan etti
Hemşire paylaştı!Başhekim isyan etti
Hırsızın girdiği evden öyle bir şey çaldı ki
Hırsızın girdiği evden öyle bir şey çaldı ki
Kütahya'da donan mısırlar kurtarıldı
Kütahya'da donan mısırlar kurtarıldı
Türkiye Doğu Akdeniz’deki çalışmalarına devam edecek!
Türkiye Doğu Akdeniz’deki çalışmalarına devam edecek!
Pınar Gültekin’in Annesi katilin birden fazla kişi olduğunu ifade etti
Pınar Gültekin’in Annesi katilin birden fazla kişi olduğunu ifade etti

Popüler Haberler

Sıfır ve ikinci el ev sahibi olmak isteyenler için kamu bankaları konut kredisi faiz oranları
La Casa De Papel 5. sezon ne zaman başlayacak? Dizi final sezonu mu olacak, dizi bitecek mi?
2020-2021 üniversitelerin eğitim öğretim yılı ikinci öğretim harç ücretleri ne kadardır? YÖK üniversite 2. öğretim harç ücretleri
QNB Finansbank 0,79 faizli uzun vadeli borç transfer ve yapılandırma kredi kampanyası
Yeni Ford Puma 2020 işte fiyatı ve özellikleri
BDDK borçlu vatandaşları rahatlatıyor! Kredi kartı limitlerine yeni düzenleme
Akbank düşük taksitli, sıfır faizli, 10 bin TL hızlı kredi başvurusu Ağustos 2020
Garanti BBVA 10.000 TL ile yaz kredisi kampanyası faiz oranları ve şartları belli oldu! 2020 Cumartesi Ağustos
PTT borç yapılandırma ve transfer kredisi Ağustos 2020
Show Tv Didem Arslan'ın programı ne zaman başlayacak? Konsepti ne olacak? Müge Anlı'ya rakip geliyor!
Ayak kokusu nasıl geçer? Ayak kokusuna iyi gelecek ve önleyecek doğal çözümler
Süt içerek kilo alınır mı? Süt kilo aldırır mı? Sütün sağlığa faydaları nelerdir?
Günlük burç yorumları 9 Mart 2020 Pazartesi - Burç yorumunuza göre günlük yaşamınızda sizi neler bekliyor?
Star Wars: Skywalker Yükseliş filminden fragman geldi!
Ya İstiklal Ya Ölüm'de Atatürk rolünü kim oynayacak?
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından nakdi ücret yardımı başlıyor! Başvuruda bulunanlara 1200 TL ödeme yapılıyor!
KPSS Kurum ve kuruluşlarda KPSS 2020 / 1 kontenjan sayısı
Bankaların sicili bozuk olanlar için kredi imkanları ve kredi şartları
TV8 Apartmanlar Yarışıyor başvuru formu adresi ve başvuru şartları
İşsiz olanlara karşılıksız 1300 TL işsizlik maaşı ödemesi!
Asgari ücretle çalışanlara 686 TL'lik ek ödeme yapılacak! Gelir İradesi Başkanlığı açıkladı!

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.