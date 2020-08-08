Kızılay Beyrut'a yardım eli uzatıyor

Türk Kızılay’ı dünyanın neresinde olursa olsun tüm mazlumlara umut ışığı olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta yaşanan patlama sonrasında onlarca kişi yaşamını yitirmiş ve binlerce kişi de yaralanmıştı. Türk Kızılay’ı yaşanan patlama sonrasında Beyrut’a ve Lübnan halkına yardım etme kararı aldı. Yardım çağrısı ‘Beyrut yaralı, uzak elini’ sloganıyla başlatıldı.

Dünya genelinde milyonlarca mazluma umut kaynağı olan Türk Kızılay’ı, yaşanan patlama sonrasında Beyrut’a ve Lübnan halkına yardım etme kararı aldı. Yardım çağrısı ‘Beyrut yaralı, uzak elini’ sloganıyla başlatıldı. Yapılan yazılı açıklamanın içeriğinde şu ifadeler yer aldı:

‘’Beyrut yaralı, uzat elini kampanyamıza destek vermek istiyorsanız hemen www.kizilay.org.tr sitesine girerek dilerseniz 168 çağrı merkezinden, dilerseniz SMS ile 10 TL bağışta bulunabilirsiniz. YARDIM yazın ve 2868’e gönderin, siz de Beyrut’a 10 TL katkıda bulunun.’’