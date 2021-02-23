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Kitapyurdu hacklendi mi?

10 bin kullanıcısı bulunan Kitapyurdu için yeni bir iddia ortaya atıldı. Kitapyurdu'nun hacklendiğinin söylenmesi üzerine, buna dair yeni bir açıklama geldi. Tüm güvenlik önlemlerinin alındığını belirten Kitapyurdu, kullanıcıların aklında soru işareti bıraktı. Tüm detaylar haberimizde.

23 Şubat 2021 Salı 00:40
Kitapyurdu hacklendi mi?
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Kitapyurdu hacklendi mi?

10 bin kullanıcısının bulunduğu Kitapyurdu’nun hacklendiği konuşulmakta. Yapılan açıklama ile iddialara cevap veren Kitapyurdu Twitter üzerinden, ele geçirilen herhangi bir bilginin olmadığını ve hacklenmediklerini söyledi. 

Kitapyurdu yaptığı açıklamada ''Profil bilgileriniz, veri tabanımızda MD5 algoritması ile şifrelenerek tutulmamakta ve kredi kartı bilgileriniz veri tabanımızda kesinlikle saklanmamaktadır.'' ifadesini kullandı.

Kitapyurdu ,sahte site ve e-posta ya da zayıf şifre kullanılması nedeni ile elde edilen bilgiler birden fazla site için tehlike arz etmektedir söyleminde bulundu. 

Bu problemin iki nedenini açıklayan Kitapyurdu, aynı şifrelerin birden fazla yerde kullanılmasını ve kolay şifre kombinasyonlarını da sebep olarak gösterdi. 

İntenet sitelerindeki hesapların güvenle kullanılabilmesi için, her hesap için ayrı şifre bulunmalı, en az 8 karakter şifre belirlenmeli, rakamlar ve özel karakterler de şifrelerin içinde bulunmalı, tahmin edilebilir şifreler konulmamalı gibi tavsiyelerde bulunan Kitapyurdu, tüm güvenlik önlemlerinin bulunduğunu ve yasa dışı eylemlerin tespit edilip engellendiğini de aktardı.



Son Güncelleme: 23.02.2021 00:40
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Anahtar Kelimeler:
KitapyurduHack
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