Kısmi kısıtlamada nasıl seyahat edilecek? Havayolu ve otobüs şirketlerinden seyahat açıklaması!

Türkiye genelinde koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında artış gösteren vaka ve vefat sayıları nedeniyle getirilen tedbirler içerisinde seyahat kısıtlamaları da yer aldı. Zorunlu halde tutulan vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu süre ve günlerde zorunlu kalmadıkça toplu taşımalar dışında şehirlerarası seyahat etmelerine izin verilmeyecek.

Bir sorunluluk hali bulunmayan kişilerin ise sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde şehirlerarası yapacak olan seyahatlerini sadece toplu ulaşım araçlarını kullanmak sureti ile gerçekleştirebilecekler. İşleri ile ilgili durumunu belgeleyen kişilerle birlikte toplu ulaşım aracı kullanan görevliler ve şehirlerarası seyahat edeceğini gösteren bileti ibraz eden kişilerin sokağa çıkma kısıtlamasında muaf olacakları belirtili.

Zorunlu haller olarak sayılacak durumlar ise şöyle:

Tedavisini tamamlayarak asıl ikamet ettiği adrese dönmek isteyen, doktor raporu ve daha önceden alındığını gösteren randevu kaydı olan kişilerle birlikte, şuan bulunduğu adrese son 5 gün içerisinde gelen ve kalacak yeri olmadığını beyan ederek ikamet ettiği yere dönmek isteyenler(5 gün içerisinde geldiğini gösteren bilet, araç plakası yada seyahati gösteren başka bir belge),

ÖSYM'nin ilan ettiği sınavlarda merkezi sınavlara katılacak olanlar ve refakatçileri, askerlik görevini tamamlayan ve ikamet adresine dönmek isteyen kişiler, özel yada kamu kuruluşunda günlük sözleşme yapmak için davet yazısı olan kişilerin zorunlu haller kapsamına alınmıştır.

İL GİRİŞ VE ÇIKIŞLARDA SIKI KONTROL NOKTALARI

Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında şehirlerarasıyla ilgili etkinlikle birlikte illerin tüm giriş ve çıkışlarına kontrol noktaları oluşturulacağı ve seyahat eden kişilerin muafiyet kapsamında olup olmadıkları bakılacak. Geçerli mazeret bildirmeyen veya muafiyeti olmayan kişilerin şehirlerarası seyahatlerine bu çerçevede izin verilmeyecek.

UÇUŞLAR NASIL YAPILACAK? İGA'DAN SEYAHAT AÇIKLAMASI

Uçuşların nasıl yapılacağı konusunda bir açıklama yapan İGA, koronavirüs tedbirler kapsamında uygulamaya alınan kısmi kapanma kararları nedeniyle uçuş yapma zorunluğu olan kişilerin seyahat belgeleri ile birlikte İstanbul Havalimanı'na ulaşımlarını sağlayabileceklerini duyurdu.

Türk Hava Yolları ve Pegasus'tan yapılan açıklama ise 14 Nisan 2021 tarihinden itibaren uygulamaya alınacak kısıtlama süresi boyunca yolcuların seyahat belgelerini ilgili bölüme ibraz etme suretiyle havalimanı ulaşımlarını sağlayabilecekleri bildirildi.

OTOBÜS SEYAHATLERİ DEVAM EDİYOR!

Pamukkale Turizm ise kısmi kısıtlama tedbirleri kapsamında bilet alarak seyahate çıkan tüm yolcuların belgeleri ile birlikte hafta içi yada hafta sonu uygulamada olan sokağa çıkma kısıtlamasından etki görmediği belirtildi.