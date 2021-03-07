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Kısıtlamaların kalkmasının ardından Diyarbakırlılar tarihi mekanlarda

Hafta sonu kısıtlamalarının kalkmasının ardından vatandaşlar havanın güzel oluşunu fırsat bilerek parklara, sokaklara adete akın etti. Diyarbakır vatandaşları ise kısıtlamasız hafta sonunu tarihi mekanları gezerek geçirdi.

07 Mart 2021 Pazar 13:53
Kısıtlamaların kalkmasının ardından Diyarbakırlılar tarihi mekanlarda
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1 Mart 2021 tarihi itibarıyla kademeli normalleşme kapsamında kaldırılan yasakların ardından vatandaşlar kısıtlamasız ilk hafta sonunun tadını çıkardı. Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen vaka yoğunluğunu gösteren risk haritasına göre illerde kademeli normalleşmeye geçildi.Ülke genelinde aylardır hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması bulunuyordu. 1 Mart tarihinde yapılan açıklamalar ile düşük ve orta riskli illerde hafta sonu yasağı kaldırılırken, yüksek ve çok yüksek risk bulunan illerde sadece pazar günü sokağa çıkma kısıtlaması kararı getirilmişti.  

Haritada düşük risk altında bulunan Diyarbakır vatandaşları kısıtlamasız ilk hafta sonunu dışarıda geçirdi. Diyarbakırlılar  tarihi mekanlara adete akın etti. Vatandaşlar havanın güzel olmasını fırsat bilerek Sur ilçesinde bulunan tarihi Ongözlü Köprü ile Hz. Süleyman Camisi ve İçkale'nin bulunduğu Millet Bahçesi'ne gitti. Dicle Nehri'nde bulunan kafelerde vatandaşların tedbirlere göre mekanlara alındı. Hafta sonunu dışarıda geçiren vatandaşların sosyal mesafe kurallarına uymadığı gözlemlendi. 

Basın mensupları vatandaşlar ile röportaj yaptı. Ailesi ile gezmeye çıkan Murat Özlü koronavirüsün ve pandemi döneminin yaşam tarzlarını etkilediğini bu sebeple kısıtlamasız ilk hafta sonlarını tarihi mekanları gezerek geçirmeyi tercih ettiklerini belirtti. 

Düğün fotoğrafçısı olan Enver Yener basın mensuplarının sorularına kısıtlamaların kaldırılmasıyla beraber işlerinin açıldığını, tarihi yerlerde gelin ve damatların fotoğraflarını çektikleri için çok mutlu olduklarını ifade etti. 

Dünya evine giren Beyhan ve Songül Eren çifti, mutluluklarını ölümsüzleştirmek için tarihi mekanları tercih ettiklerini belirtti. 

Kafede çalışan vatandaşlar biri olan Ahmet Akbaş ise bir süredir kafelerin kapalı olmasından dolayı işsiz kaldıklarını ve geri işlerine döndükleri için çok mutlu olduklarını belirtirken ayrıca kurallara uymayan vatandaşların uyması için uyarılmaları gerektiğini söyledi. 

Kafe işletmecisi olan Efendi Mehmetoğlu ise kafelerin bir süredir kapalı olduğunu belirterek geri açıldıkları için şükrettiklerine herkes için zorlu bir süreç olduğunu ancak aynı şeyleri bir daha yaşamamak için kurallara uyulması gerektiğini belirtti. Kafesine uyarı tabelalarını taktıklarını belirten Mehmetoğlu, vatandaşları kurallara uygun şekilde kafeye aldıklarını söyledi. 



Son Güncelleme: 07.03.2021 13:53
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