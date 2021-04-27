Kısıtlamaları ihlal eden 47 bin 61 kişiye adli ve idari ceza uygulandı!

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalarda hafta sonu sokağa çıkma yasağını ihlal edenlerin sayıları açıklandı. 19 – 26 Nisan tarihleri arasında ülke genelinde kısıtlamaları ihlal edenlerin açıklandığı veriler merak ediliyor.

İçişleri Bakanlığı Covid-19 salgını nedeniyle alınan kararlara uymayan ve kuralları ihlal eden vatandaşlara toplam ne kadar ceza kesildiğini açıkladı. kısmi kapanmanın uygulandığı ramazan ayında 19 – 26 Nisan tarihleri arasında toplamda 47.061 kişiye adli ve idari işlem uygulanmıştır açıklamaları yapılırken cezaların maske ve mesafe başta olmak üzere pek çok konuda cezai işlem uygulandığı açıklandı.