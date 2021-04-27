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Kısıtlamaları ihlal eden 47 bin 61 kişiye adli ve idari ceza uygulandı!

İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanan veriler sonucunda 19 - 26 Nisan tarihleri arasında kısıtlamaları ihlal eden kişi sayısı belirtildi. binlerce kişiye adli ve idari cezanın uygulandığı açıklamalar merak edilmeye başlandı.

27 Nisan 2021 Salı 00:16
Kısıtlamaları ihlal eden 47 bin 61 kişiye adli ve idari ceza uygulandı!
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İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalarda hafta sonu sokağa çıkma yasağını ihlal edenlerin sayıları açıklandı. 19 – 26 Nisan tarihleri arasında ülke genelinde kısıtlamaları ihlal edenlerin açıklandığı veriler merak ediliyor.

İçişleri Bakanlığı Covid-19 salgını nedeniyle alınan kararlara uymayan ve kuralları ihlal eden vatandaşlara toplam ne kadar ceza kesildiğini açıkladı. kısmi kapanmanın uygulandığı ramazan ayında 19 – 26 Nisan tarihleri arasında toplamda 47.061 kişiye adli ve idari işlem uygulanmıştır açıklamaları yapılırken cezaların maske ve mesafe başta olmak üzere pek çok konuda cezai işlem uygulandığı açıklandı.

 




Son Güncelleme: 27.04.2021 00:16
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