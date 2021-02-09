Kısıtlamalarda parkta gürültü yapanlara silahlı tehdit!

Hafta sonu kısıtlamalarında İstanbul Sultangazi’de parkta ses yapan kişilere silahlı uyarı yapıldı. Ses yaptıkları iddiasıyla konuşan vatandaşları silahla tehdit eden şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Yaşanan olay, İstanbul Sultangazi’ye bağlı Eski Habibler Mahallesinde yaşandı. iddialara göre hafta sonu kısıtlamalarında sokakta top oynayan vatandaşlara sinirlenen bir şahıs evinin balkonundan havaya ateş ederek tehdit etti. Yaşanan tartışma sonucunda silahı ile evden çıkan şahıs parkta ki vatandaşların üzerine yürüdü. Olay yerinde bulunan bir başka vatandaşın silahlı şahsı uzaklaştırması sonrasında olay sakinleşirken çevrede ki vatandaşlar polis ekiplerine haber verdi. Yapılan soruşturmalar sonucunda silahlı şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı. Silahlı şahıs ifadeleri sonrasında savcılık kararıyla birlikte serbest bırakıldı.