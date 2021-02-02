Kısıtlamalarda hafta içi marketler saat kaçta açılır? A101, Şok, Migros kaça kadar açık?

Ülkemizde etkisi devam eden covid-19 salgını, diğer ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de ilave ek kısıtlamalar gelmesine sebep oldu. Uygulanan bu kısıtlamalar sokağa çıkma yasağı ve belirlenen bazı işletmelerin kapalı tutulması kararı alınmıştı. Bu yüzden marketlerinde hafta içi ve hafta sonu çalışma saatlerinde değişikliğe gidilmişti.

Kısıtlamalarda hafta içi marketler saat kaça kadar açık olacak?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede belirtilen saatlerde marketler hizmet verebilecek. Genelgeye göre hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulamasında marketler, bakkallar, manavlar, kasaplar, kuruyemişçiler ve çiçekçiler saat 10.00 ile 17.00 arasında hizmet verebilecekler. Kısıtlamaların devam ettiği hafta içi günlerde ise saat 10.00 ile 20.00 arasında hizmet verebilecekler.

A101 saat kaçta açık?

Şok market saat kaçta açık?

A101 marketleri uygulanan kısıtlamalar kapsamında hafta içi saat 10.00 ile 20.00 arası, hafta sonu ise saat 10.00 ile 17.00 saatlerinde açık olacaktır.

Şok marketleri, uygulanan kısıtlamalar kapsamında hafta içi saat 10.00 ile 20.00 arası, hafta sonu ise saat 10.00 ile 17.00 saatlerinde açık olacaktır.

Bim market saat kaçta açık

Bim marketleri, uygulanan kısıtlamalar kapsamında hafta içi saat 10.00 ile 20.00 arası, hafta sonu ise saat 10.00 ile 17.00 saatlerinde açık olacaktır.

Migros market kaça açık?

Migros marketleri, uygulanan kısıtlamalar kapsamında hafta içi saat 10.00 ile 20.00 arası, hafta sonu ise saat 10.00 ile 17.00 saatlerinde açık olacaktır.