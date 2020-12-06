Kısıtlamalara uymayan 2 kişi uyarıda bulunan polisin burnunu kırdı!

Ülke genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağında akıl almaz bir olay yaşandı. Muğla’nın Fethiye ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamalarında sokakta olan 2 kişi polis kipleri tarafından uyarıldı. Uyarı sonrasında sinirlenen iki kişi polis memurunun bununu kırdı.
Çıkan arbede sonrasında polis memuru E.Ç.’nin bunu kırılırken kısıtlamalara uymayan iki kişiye 3.180 TL para cezası kesildi.
Saldırganların emniyette işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen şahıslar adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Son Güncelleme: 06.12.2020 23:18