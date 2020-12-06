Kısıtlamalara uymayan 2 kişi uyarıda bulunan polisin burnunu kırdı!

Ülke genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağında akıl almaz bir olay yaşandı. Muğla’nın Fethiye ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamalarında sokakta olan 2 kişi polis kipleri tarafından uyarıldı. Uyarı sonrasında sinirlenen iki kişi polis memurunun bununu kırdı.

Muğla’nın Fethiye ilçesinde polis ekiplerine araç içerisinde alkol içen ve çevreyi rahatsız eden iki kişi olduğuna dair ihbarlar yapıldı. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri araçta bulunan N.İ. ve C.A kendilerini uyaran polis memurlarına saldırıda bulundu.

Çıkan arbede sonrasında polis memuru E.Ç.’nin bunu kırılırken kısıtlamalara uymayan iki kişiye 3.180 TL para cezası kesildi.

Saldırganların emniyette işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen şahıslar adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.