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Kısıtlamalar ve yasaklar ne zaman kalkacak?

Uzun zamandır koronavirüs ile mücadele devam ederken Türkiye için yeni kısıtlamalar halen devam etmekte. Eğitim başta olmak üzere birçok iş yerinin kapanması ile zor durumda kalan vatandaşlar kısıtlamaların ne zaman kalkacağını merak ediyor. Mutasyonlu koronavirüsün ülkemizde görülmesinin ardından vatandaşlar telaşlanmış durumda. Aşının gelmesinin ardından birçok vatandaşın aklındaki soru yasakların kalkıp kalkmayacağı? Bilim Kurulu üyeleri bu konu hakkında ne diyor?

07 Şubat 2021 Pazar 21:28
Kısıtlamalar ve yasaklar ne zaman kalkacak?
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Türkiye 2020 Aralık ayından itibaren yeni kısıtlamalar ile mücadele etmeye devam ediyor. Eğitim uzaktan devam ederken esnaf ise zor durumda.  Alınan yeni tedbirler doğrultusunda hafta sonu ve hafta içi sokağa çıkma yasağı devam ederken vatandaş yasakların ne zaman kalkacağını merak ediyor. Her hafta düzenlenen kabine toplantısında okullara değinilirken kafe ve restoranlar hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı.

 Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Köy okulları 15 Şubat tarihi ile eğitim hayatına devam edeceğini 1 Mart tarihi ile 8 ve 12. Sınıfların yüz yüze eğitime başlayacağını söyledi. Kafe ve restoran sahipleri gerekli tedbirlere uyulma şartı ile açılmak istemesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan şu an için değişiklik olmayacağını belirtti. Yasakların kademeli bir şekilde kaldırılacağı duyurusu yapılırken bir yandan uzmanlar vaka sayıları için artış olduğunu ve yeni dalganın beklendiğini söyledi.



Son Güncelleme: 07.02.2021 21:28
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Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsKısıtlamaYasaklar
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