Kısıtlamalar ve yasaklar ne zaman kalkacak?

Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Köy okulları 15 Şubat tarihi ile eğitim hayatına devam edeceğini 1 Mart tarihi ile 8 ve 12. Sınıfların yüz yüze eğitime başlayacağını söyledi. Kafe ve restoran sahipleri gerekli tedbirlere uyulma şartı ile açılmak istemesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan şu an için değişiklik olmayacağını belirtti. Yasakların kademeli bir şekilde kaldırılacağı duyurusu yapılırken bir yandan uzmanlar vaka sayıları için artış olduğunu ve yeni dalganın beklendiğini söyledi.
Son Güncelleme: 07.02.2021 21:28