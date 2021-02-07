Kısıtlamalar ve yasaklar ne zaman kalkacak?

Türkiye 2020 Aralık ayından itibaren yenilar ile mücadele etmeye devam ediyor. Eğitim uzaktan devam ederken esnaf ise zor durumda. Alınan yeni tedbirler doğrultusunda hafta sonu ve hafta içi sokağa çıkma yasağı devam ederken vatandaşın ne zaman kalkacağını merak ediyor. Her hafta düzenlenen kabine toplantısında okullara değinilirken kafe ve restoranlar hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı.

Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Köy okulları 15 Şubat tarihi ile eğitim hayatına devam edeceğini 1 Mart tarihi ile 8 ve 12. Sınıfların yüz yüze eğitime başlayacağını söyledi. Kafe ve restoran sahipleri gerekli tedbirlere uyulma şartı ile açılmak istemesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan şu an için değişiklik olmayacağını belirtti. Yasakların kademeli bir şekilde kaldırılacağı duyurusu yapılırken bir yandan uzmanlar vaka sayıları için artış olduğunu ve yeni dalganın beklendiğini söyledi.