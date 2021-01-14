Kısıtlamalar ne zaman esnetilecek? Bilim Kurulu Üyesi tarih verdi

Koronavirüs hastalığı ile mücadelede önemli bir süreç başladı. 30 Aralık tarihinde Çin'den alınan koronavirüs aşılarının inceleme süreci bitti ve aşıların ülkemizde acil kullanımına onay verildi. Bu onay haberi sonra Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bu akşam bilim kurulu toplantısı sonrasında Ankara Şehir Hastanesinde Çin'den alınan aşıların ilk dozunu vuruldu.
Peki bu süreç sonrasında milyonların merak ettiği kısıtlamalar ne zaman gevşecek sorusuna Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'dan cevap geldi.
Habertürk kanalında programa katılan Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara aynı zamanda uzun süredir gündemde olan '15 Şubat'ta restoranlar ve kafeler açılacak' sorularınada cevap verdi.
NORMALE DÖNÜŞ İÇİN HAZIRLANMAMIZ GEREK
ŞUBATTA RAHATLAMA OLABİLİR
Önceliğin can kayıplarının azaltılması olduğunu sözlerine ekleyen Kara,sonrası için aşılama sürecinin önemli olduğunu ve kayıpların azaltılmasından sonra riskli grupta bulunan kişilerin aşılanarak Şubat ayın rahatlama olabileceğini belirtti.