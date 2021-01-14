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Kısıtlamalar ne zaman esnetilecek? Bilim Kurulu Üyesi tarih verdi

Milyonların merak ettiği Kısıtlamalar ne esnetilecek? sorusuna cevap olarak Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Kara'dan cevap geldi.

14 Ocak 2021 Perşembe 01:18
Kısıtlamalar ne zaman esnetilecek? Bilim Kurulu Üyesi tarih verdi
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Koronavirüs hastalığı ile mücadelede önemli bir süreç başladı. 30 Aralık tarihinde Çin'den alınan koronavirüs aşılarının inceleme süreci bitti ve aşıların ülkemizde acil kullanımına onay verildi. Bu onay haberi sonra Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bu akşam bilim kurulu toplantısı sonrasında Ankara Şehir Hastanesinde Çin'den alınan aşıların ilk dozunu vuruldu.

Peki bu süreç sonrasında milyonların merak ettiği kısıtlamalar ne zaman gevşecek sorusuna Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'dan cevap geldi.

Habertürk kanalında programa katılan Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara aynı zamanda uzun süredir gündemde olan '15 Şubat'ta restoranlar ve kafeler açılacak' sorularınada cevap verdi.

NORMALE DÖNÜŞ İÇİN HAZIRLANMAMIZ GEREK

Konuyla ilgili konuşan kurul üyesi Kara,yaşadığımız mücadele sürecinde birkaç parametrenin beraber değerlendirilmesi ve en kısa süre içinde kurallara bağlı olarak normal hayata dönüşe hazırlanmamız gerektiğini ifade etti.Özellikle uzaktan eğitim sürecinde olan çocukların okullarının, üniversitelerin ve ekonomik hayatın devamı içinde aynı hazırlıkları kurallar çerçevesinde yapılması gerektiğini vurguladı.

ŞUBATTA RAHATLAMA OLABİLİR

Önceliğin can kayıplarının azaltılması olduğunu sözlerine ekleyen Kara,sonrası için aşılama sürecinin önemli olduğunu ve kayıpların azaltılmasından sonra riskli grupta bulunan kişilerin aşılanarak Şubat ayın rahatlama olabileceğini belirtti.

 

 



Son Güncelleme: 14.01.2021 01:18
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Ateş KaraKısıtlamalar Ne Zaman Esner
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