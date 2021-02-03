Kısıtlamalar hangi illerde kalkacak? Koronavirüs kısıtlamalarının kalkacağı iller

Kısıtlamanın kalkacağı iller listesi

Kısıtlamanın kaldırılacağı şehirlerin listesi netlik kazanıyor. Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs vakalarının az olduğu bazı illerde kısıtlamaların gevşetileceğini veya kaldırılacağını açıkladı. Kısıtlamanın kaldırılacağı illerin arasında Çanakkale, Denizli, Ordu, Erzurum, Kars, Mersin, Isparta, Manisa ve Edine gibi onlarca il başta geliyor. Koronavirüsle mücadele için alınan önlemler karşılığını veriyor. Vaka sayısındaki değişim ve hasta sayısının azalması, normalleşme için umut verdi. Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı temsilcileri, normalleşme adımlarının illerde ayrı ayrı yapılacağını duyurdu. Belirtilen koşulu sağlayan illerde kısıtlamaların kaldırılacağına vurgu yapıldı.

“Pozitiflik oranının yüzde 1’in altına düştüğü şehirlerde yasaklar kalkacak”

Yetkililer, Kovid-19 sınavı geçme oranının %1'in altına düştüğü şehirlerde yasakların kaldırılacağını duyurdu. Bunun neticesinde önce hafta sonları ve hafta içi sokağa çıkma yasakları kaldırılacak, ardından kafeler, restoranlar ve işletmeler faaliyete geçecek.

Yasakların kaldırılmasında ilk adım…

65 yaş üstü vatandaşlar ve 18 yaş altı gençlere yönelik sokağa çıkma yasağı kısıtlamalarının kaldırılması atılacak ilk adımlardan biridir. Yine vaka azalan şehirlerde sinema, düğün salonu ve kafelerin açılması, sosyal mesafenin, maskelerin ve hijyen önlemlerinin etkisiyle giderek gündemde yer alacaktır.

Haziran ve Temmuz ayından itibaren…

Türkiye Gazetesi’nden Ebru Karatosun’un yer verdiği habere göre; Yerli aşı çalışmaları ile ilgi bilgi veren yetkililer “Gelecek hafta Faz-2’ye geçeceğiz. Yerli aşı haziran ya da temmuzda kullanıma hazır hâle gelebilir. Bu arada Çin’den aşı sevkiyatı da sürecek.” İfadelerini kullandı.