Kısıtlamada yediği para cezasından sonra evsiz adamın hayatı değişti

Antalya’da sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlerde yolda yürüyen Ali Çiftçi’ye, yasağı ihlal ettiği gerekçesiyle para cezasıuygulandı. Gidecek yerinin olmadığı için sokakta olduğu anlaşılan Çiftçi’ye kesilen para cezası EGM tarafından iptal edildi. Ankara’ya getirilerek Kimsesizler Oteli’ne yerleştirilen Çiftçi, bir inşaat firmasında işe başladı.
Para cezası hayatını değiştirdi
Ali Çiftçi, 2021 yılının kendisine şans getirdiğini ve yeni yılda yuva kurmak istediğini dile getirdi.
Son Güncelleme: 09.01.2021 19:04