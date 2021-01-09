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Kısıtlamada yediği para cezasından sonra evsiz adamın hayatı değişti

Antalya'da sokağa çıkma yasağını ihlal ederek para cezası uygulanan Ali Çiftçi'nin sokaklarda yaşadığı öğrenilince para cezası iptal edilmişti. Ankara'ya getirilen Ali Çiftçi'nin hayatı değişti.

09 Ocak 2021 Cumartesi 19:04
Kısıtlamada yediği para cezasından sonra evsiz adamın hayatı değişti
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Antalya’da sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlerde yolda yürüyen Ali Çiftçi’ye, yasağı ihlal ettiği gerekçesiyle para cezasıuygulandı. Gidecek yerinin olmadığı için sokakta olduğu anlaşılan Çiftçi’ye kesilen para cezası EGM tarafından iptal edildi. Ankara’ya getirilerek Kimsesizler Oteli’ne yerleştirilen Çiftçi, bir inşaat firmasında işe başladı.

Para cezası hayatını değiştirdi

Sokağa çıkma yasağının olduğu saatlerde polis ekiplerine takılan Ali Çiftçi, 3 bin 150 lira idari para cezası almış ve bu anlar basına yansımıştı. Çiftçi’nin sokakta yaşadığı ve işsiz olduğu öğrenilince Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından cezası iptal edilmişti. Tüm Türkiye’yi üzen görüntülerden sonra Ali Çiftçi Ankara’ya getirilerek Kimsesizler Oteli’ne yerleştirildi. İŞKUR aracılığı ile de bir inşaat firmasında çalışmaya başlayan Çiftçi’nin hayatı değişti.

Ali Çiftçi, 2021 yılının kendisine şans getirdiğini ve yeni yılda yuva kurmak istediğini dile getirdi.

 



Son Güncelleme: 09.01.2021 19:04
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Ali çiftçiEvsizSokağa çıkma YasağıEmniyet Genel MüdürlüğüEgm
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