Kısıtlamada polisten kaçan motosikletli şahıs yaşlı adamı öldürdü

Kaza, Adana’nın Yüreğir ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, 30 yaşındaki Kemal Erdi Şimşek sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen sabah saatlerinde motosiklet ile yola çıktı. Adana-Gaziantep otoyolunda motosikletli kişiyi fark eden polis ekibi, sürücüye ‘dur’ ihtarında bulundu.

Şimşek, polislerin ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Polis Şimşek’in peşine düşerken Şimşek, karşıdan karşıya geçen 76 yaşındaki Ahmet Tuğal’a hızla çarptı.

Yaşlı adam hayatını kaybetti

Çarpmanın şiddetiyle yaşlı adam yola savruldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk incelemelerinde 76 yaşındaki Ahmet Tuğal’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Bu sırada Şimşek ise reklam panolarına çarparak araçtan düştü. Durumu ağır olan Şimşek, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza sonucu yaşamını yitiren Tuğal’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Kazayı haber alarak olay yerine gelen Tuğal’ın bir yakını ise yaşlı adamın cansız bedenini görünce sinir krizi geçirdi.