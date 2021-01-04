Kırşehir'de öldürülen genç çiftin cinayetiyle ilgili kan donduran itiraf!

Kırşehir’in Kaman ilçesinde tecavüz edilip bıçaklandıktan sonra bir çukura gömülü halde bulunan çiftin ölümüyle ilgili gözaltına alınan 8 kişi adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden biri ‘İyi çekin’ diye bağırdı
Genç çiftin ölümüyle ilgili çalışma başlatan jandarma ekipleri, Vildan İ.’nin ailesinden 8 kişiyi gözaltına aldı. Zanlılardan biri yapılan ilk sorgusunda Osman Ç.’yi tecavüz edildikten sonra bıçakladıklarını ve kanı akmasın diye leğene koyduğunu sonrasında da çifti toprağa gömdüklerini itiraf etmişti. Jandarmada işlemleri tamamlanan 8 kişi adliyeye sevk edildi.
Kan donduran olay sonrasında şüphelilerden biri adliyeye sevk edilirken, basın ekiplerine ‘İyi çekin’ diye bağırdı.
Son Güncelleme: 04.01.2021 13:11