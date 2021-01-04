İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
6 ülke yerli ve milli olarak geliştirdiği yazılımı kullanıyor
Son Dakika
6 ülke yerli ve milli...
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Trump'ı uyardı!
Son Dakika
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad...
Rüştü ve Işıl Reçber'in kızları Tuana, güzelliği ile herkesi büyüledi
Rüştü ve Işıl Reçber'in kızları...
SGK ve Bağ Kur ve memur emeklilerinin maaş zam oranları belli oldu
Son Dakika
SGK ve Bağ Kur ve...

Kırşehir'de öldürülen genç çiftin cinayetiyle ilgili kan donduran itiraf!

Kırşehir'in Kaman ilçesinde bıçaklandıktan sonra toprağa gömülen genç çiftin cinayeti aydınlatıldı. Şüphelilerden biri cinayeti itiraf ederek, çifti nasıl öldürdüklerini anlattı.

04 Ocak 2021 Pazartesi 13:11
Kırşehir'de öldürülen genç çiftin cinayetiyle ilgili kan donduran itiraf!
Takip Et:

Kırşehir’in Kaman ilçesinde tecavüz edilip bıçaklandıktan sonra bir çukura gömülü halde bulunan çiftin ölümüyle ilgili gözaltına alınan 8 kişi adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgilere göre kendisinden 2 gün boyunca haber alınamayan 25 yaşındaki Osman Ç.’nin ailesi, kayıp başvurusunda başvurarak jandarmaya ihbarda bulundu. İhbar üzerine çalışma başlatan ekipler, Osman Ç ve iki aydır beraber yaşadığı sevgilisi 25 yaşındaki Vildan İ.’yi öldürüldükten sonra toprağa gömülü şekilde bulmuştu.

Şüphelilerden biri ‘İyi çekin’ diye bağırdı

Genç çiftin ölümüyle ilgili çalışma başlatan jandarma ekipleri, Vildan İ.’nin ailesinden 8 kişiyi gözaltına aldı. Zanlılardan biri yapılan ilk sorgusunda Osman Ç.’yi tecavüz edildikten sonra bıçakladıklarını ve kanı akmasın diye leğene koyduğunu sonrasında da çifti toprağa gömdüklerini itiraf etmişti. Jandarmada işlemleri tamamlanan 8 kişi adliyeye sevk edildi.

Kan donduran olay sonrasında şüphelilerden biri adliyeye sevk edilirken, basın ekiplerine ‘İyi çekin’ diye bağırdı.



Son Güncelleme: 04.01.2021 13:11
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
KırşehirKamanCinayetGenç çift
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çocuk SMA hastaları için başlatılan kampanyaya Cem Yılmaz ile Ekrem İmamoğlu da destek verdi!
Çocuk SMA hastaları için başlatılan kampanyaya Cem Yılmaz ile Ekrem İmamoğlu da destek verdi!
Kayyum reddi eylemlerinde Boğaziçi Üniversitesi'nin kapısına kelepçe takıldı
Kayyum reddi eylemlerinde Boğaziçi Üniversitesi'nin kapısına kelepçe takıldı
Pınar Gültekin duruşmasında flaş gelişme! Baba Gültekin salonu terk etti!
Pınar Gültekin duruşmasında flaş gelişme! Baba Gültekin salonu terk etti!
Kamu bankalarında tek ATM dönemi başlıyor!
Kamu bankalarında tek ATM dönemi başlıyor!
Nijer'de sivillere yönelik terör saldırısında can kaybı artıyor!
Nijer'de sivillere yönelik terör saldırısında can kaybı artıyor!
Sit alanında kazı yapan defineciler iş üstünde yakalandı!
Sit alanında kazı yapan defineciler iş üstünde yakalandı!

Popüler Haberler

Show TV canlı yayın akışı 5 Ocak 2021 Salı Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Kalıcı makyajın zararları nelerdir? Kalıcı makyaj niçin zararlıdır? 2021
Atv canlı yayın akışı 5 Ocak 2021 Salı Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Bankaların güncel kredi faiz oranları 5 Ocak 2021 Salı
SGK'ya başvuruda bulunanlar bu destek ödemesinden faydalanıyor! İş göremezlik ödeneği şartları
Bisiklet alımı için en uygun kredi desteği veren bankalar 2021
Esnek çalışma kimler için geçerli olacak? Hangi kamu kurumları esnek çalışmaya geçecek?
Beni Bırakma Firuze karakteri kimdir? Hazal Eylül Çelik kimdir, nereli, kaç yaşında?
Altın ne kadar oldu? 5 Ocak 2021 Salı Güncel altın fiyatları 5 Ocak 2021 Salı – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
E-devlet'den kredi notu sorgulama ve banka kredi puanı sorgulama 2021
Okan Bayülgen Muhabbet Kralı yeni bölüm konukları kim? TV100 20 Aralık 2019 Muhabbet Kralı konukları
Cornetto Mini Cooper kampanya çekiliş sonucu ne zaman açıklanacak? 2019 Cornetto çekiliş sonuçları tarihi
Zemheri dizisi kaç bölüm yayınlanacak? Dizi ne zaman final yapar?
Trendyol Black friday indirimleri olacak mı? Trendyol kara cuma indirim fırsatları ve kampanyaları
Danla Bilic ifşası nedir? Magagenıus'den bomba iddia!
Azerbaycan'da 2021 yılı ev kiraları ne kadar?
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 5 Ocak 2021 Salı Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
Konut kredisi faiz oranları yükseldi mi? Bankaların güncel konut kredisi faiz oranları 4 Ocak 2021 Pazartesi
Ayak bileği burkulması ne kadar sürede tedavi edilir? Bilek burkulması iyileşme süresi
Yatay geçişler ne zaman başlıyor? 2021 yatay geçişte nelere dikkat edilir?
Memurlar ve emekli memurlar ne zaman maaş alır? 2021 Memur maaşları ne zaman yatar?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.