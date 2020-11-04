Kırmızı reçeteli ilacı vermeyen eczacı, saldırıya uğradı! Önce darp etti, sonra ateş açtı

Maltepe'de maskeli bir kişi nöbetçi eczaneye gelerek kırmızı reçeteli olan bir ilacı almak istediğini söyledi. Eczacıdan olumsuz yanıt alınca sinirlenen eczaneciyi önce darp etti, ardından da yanında bulunan kurusıkı tabancayla kanından vurdu. Olayın ardından kaçan zanlı aranmaya başlarken neye uğradığını şaşıran Eczaneci Furkan Aydın kırmızı reçeteli ilaçları vermek istemeyince zanlının kendisini vurduğunu söyledi.

DOKTOR RAPORUNU SORDU, SALDIRIYA UĞRADI

Maltepe Aydıntepe’de gerçekleşen olayda maskesi olan bir kişinin sabah saatlerinde eczaneye gelerek eczaneci Furkan Aydın'dan kırmızı reçeteli ilaçlar istedi. Bu isteğinin geri çevrilmesi sonucunda aralarında çıkan tartışma Furkan Aydın zanlı tarafından darp edildi. Kavganın büyümesiyle birlikte zanlı eczaneciyi kurusıkı tabanca ile kanından vurarak kırmızı reçeteli ilaçları alarak kayıplara karıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi intikal etti. Yaralanan eczaneci hastaneye kaldırılırken polis ekipleri güvenlik kameralarını inceledi ev olay yeri incelemesi yapılarak kaçan zanlının yakalanması çalışmalarına başlandı.

