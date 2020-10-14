Kırmızı Oda'nın yıldızı Evrim Alasya ayrılıyor

Yeni dizi ile anlaştığı iddia edildi

TV8 ekranlarında yayınlanandizisinde oyunculuk performansıyla büyük bir beğeni kazananayrılma kararı aldığı öğrenildi. Gerçek hayat hikayelerini anlatan dizide Meliha karakteri ile kısa süre içerisinde gündeme oturan Alasya dizinin son bölümünde tekneden atlamak üzereydi. Meliha’nın kendini atacağı sırada öldüğünü sandığı kızın arkasında belirdiği görülünce Meliha’nın tekneden atlayıp atlamayacağı merakla araştırılmaya başlandı.

Evrim Alasya’nın ekranlara gelen son bölümden sonra diziden ayrılacağı iddiaları konuşuluyordu. Oyuncunun diziden ayrılarak Şahmeran dizisinde rol alacağı öne sürülse de ünlü oyuncu söz konusu haberlere dair bir açıklama yapmadı.