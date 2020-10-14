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Kırmızı Oda'nın yıldızı Evrim Alasya ayrılıyor

TV8 ekranlarında yayınlanan Kırmızı Oda dizisinin yıldız oyuncusu Evrim Alasya'nın diziden ayrılma kararı aldığı ortaya çıktı. Alasya'nın Şahmeran dizisine transfer olacağı iddia edildi.

14 Ekim 2020 Çarşamba 22:35
Kırmızı Oda'nın yıldızı Evrim Alasya ayrılıyor
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TV8 ekranlarında yayınlanan Kırmızı Oda dizisinde oyunculuk performansıyla büyük bir beğeni kazanan Evrim Alasya ayrılma kararı aldığı öğrenildi. Gerçek hayat hikayelerini anlatan dizide Meliha karakteri ile kısa süre içerisinde gündeme oturan Alasya dizinin son bölümünde tekneden atlamak üzereydi. Meliha’nın kendini atacağı sırada öldüğünü sandığı kızın arkasında belirdiği görülünce Meliha’nın tekneden atlayıp atlamayacağı merakla araştırılmaya başlandı.

Yeni dizi ile anlaştığı iddia edildi

Evrim Alasya’nın ekranlara gelen son bölümden sonra diziden ayrılacağı iddiaları konuşuluyordu. Oyuncunun diziden ayrılarak Şahmeran dizisinde rol alacağı öne sürülse de ünlü oyuncu söz konusu haberlere dair bir açıklama yapmadı.



Son Güncelleme: 14.10.2020 22:35
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Anahtar Kelimeler:
Kırmızı OdaEvrim Alasya
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