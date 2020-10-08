Kırmızı kategorideki teröristin sağ kolu Diyarbakır barosuna kayıtlı avukat çıktı

Öğrenilenlere göre Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca 3 Ekim‘de hayata geçirilen Yıldırım-7 operasyonunda, 4 terörist etkisiz hale getirilmiş,Teoristlerin kimlik tespit çalışmalarında etkisiz hale getirilenlerden birinin Terörden arana listesinde ‘Kırmızı' kategoride bulunan sözde Orta Saha Amed Eyaleti Özel Güç (Kalender) sorumlusu ‘Amara Doktor' takma adlı ‘Müzeyyen Aydınlı' olduğu öğrenildi. Gerçekleştirilen operasyonda örgüte ait birçok eşya ele geçirilirken bulunan fotoğraflardan bazıları incelendiğinde Aydınlı’nın sürekli yanında olan ve sağ kolu olduğu anlaşılan bir kişinin yapılan kimlik araştırmasında kimliği tespit edilen kadının Diyarbakır Barosuna kayıtlı Merve Nur Doğan adlı avukat olduğu, teröristin örgüte 2 sene önce katıldığı tespit edildi. Kimlik belirlenmesinden sonra Jandarma ekipleri ve Polis ekiplerince yapılan operasyonla Doğan saklandığı evde canlı bir şekilde ele geçirildi.

Çoklu Baroya neden karşı çıktıları belli oldu

Diyarbakır Barosu yapmış olduğu açıklamada yapmak istedikleri çoklu baro düzenlemesine karşı Avukat Merve Nur Doğan’ın bu konuya karşı çıktığını , eylem düzenlediği ve Baro Başkanının avukatları numaralandırarak ayrıştırmaya kutuplaştırmaya ve örgütsüz bırakmaya çalıştığını söylemişti.

Baroda avukat olan Doğan’nın yıllarca örgüte hizmet ettiği öğrenildi.

