Kırmızı ışıkta bekleyen bir öğretmenin çantası ve telefonu çalındı

Sabah saatlerinde Antalya’da gerçekleşen olayda Hülya Bilici adlı bir öğretmen trafikte seyir halindeyken trafik ışıklarında durdu.

Bu sırada kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi arabanın ön kapısını açarak koltukta bulunan kadının çantası ve telefonunu alarak kaçmaya başladı.

Olay karşısında şok olan kadın ve çevre vatandaşlar hırsızı kovalamaya başladı ancak yakalayamadılar.

Olay yerine gelen polis ekipleri hırsızı aramaya başladı.Olay karşısında korkan öğretmen biranönce hırsızın bulunmasını dilediğini ifade etti.

