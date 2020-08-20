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Kırmızı ışıkta bekleyen bir öğretmenin çantası ve telefonu çalındı

Antalya’da Muratpaşa ilçesinde bir öğretmen trafikte kırmızı ışıkta beklerken bir anda ön koltukta bulunan çantası ve telefonu çalındı.

20 Ağustos 2020 Perşembe 17:29
Kırmızı ışıkta bekleyen bir öğretmenin çantası ve telefonu çalındı
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Sabah saatlerinde Antalya’da gerçekleşen olayda Hülya Bilici adlı bir öğretmen trafikte seyir halindeyken trafik ışıklarında durdu.

 

Bu sırada kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi arabanın  ön kapısını açarak  koltukta bulunan kadının çantası ve telefonunu alarak kaçmaya başladı.


Olay karşısında şok olan kadın ve çevre vatandaşlar hırsızı kovalamaya başladı ancak yakalayamadılar.

 

Olay yerine gelen polis ekipleri hırsızı aramaya başladı.Olay karşısında korkan öğretmen biranönce hırsızın bulunmasını dilediğini ifade etti.



Son Güncelleme: 20.08.2020 17:29
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Anahtar Kelimeler:
AntalyaMuratpaşaHırsızlık
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