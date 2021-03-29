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Kırmızı illerde yeni gelen yasaklar neler?

Dört aylık bir kısıtlamanın ardından gevşetilen kısıtlamalar vaka sayılarını hızla artırdı. On binlere kadar düşen vaka sayılarında gözle görülen bir artış oldu ve bugün itibari ile vaka sayısı 32 bin oldu.

29 Mart 2021 Pazartesi 22:06
Kırmızı illerde yeni gelen yasaklar neler?
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Hal böyle olunca tedbirlerin yeniden sıkılaştırılması gündeme geldi. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından getirilen yeni kısıtlamalar hakkında bilgiler verdi. Peki yeni kıısıtlamalar ne oldu. Kategorize edilen illerde hangi yasaklar olacak? Hangi iller kırmızı listeye girdi? İşte detaylar.

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan yeni listeye göre tam tamına elli sekiz tane il kırmızı kategoriye girdi. Üç büyükşehirde aynı şekilde kızardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada kategori farketmeksizin her ilde akşam dokuzda başlayan yasaklar sabah beşe kadar devam edecek. Kırmızı kategoride kaldırılan cumartessi sokağa çıkma yasakları kaldırıldı. Hafta sonları bu illerde tam kapanma olacak. 

Ramazan ayı boyunca ama sadece Ramazan ayı boyunca kafe ve lokantalar paket servis yapacak. Açık olmayacak. Bu durum esnafta şok etkisi yaptı. Ramazan ayı boyunca iftar ve sahur programları yapılanmayacak. 

Kırmızı renkte olan iller; Edine, Kırkkale, İstanbul, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Aydın, Muğla, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Bilecek, Kütahya, Eskişehir, Düzce, Bolu, Antalya, Konya, Isparta, Karaman, Mersin, Niğde, Aksaray, Nevşehir, Kayseri, Ankara, Kırıkkale, Yozgat, Çankırı, Kastamonu, Karabük, Bartın, Çorum, Sinop, Amasya, Tokat, Samsun, Sivas, Ordu, Malatya,Osmaniye, Kilis, Gaziantep, Adıyaman, Elazığ, Erzincan, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Rize, Erzurum, Artvin, Ardahan, Iğdır.



Son Güncelleme: 29.03.2021 22:06
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Anahtar Kelimeler:
PandemiSalgınKırmızı Kategori
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