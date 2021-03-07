Kırmızı il Aksaray uyarı verdi! İl tam kapanmaya gitti

Kısa zaman öncesinde Kabine Toplantısı’nın ardından açıklanan koronavirüs tablosunda renklere ayrılan iller kırmızı, turuncu, sarı ve mavi olarak kendini gösterdi. Kırmızı renkte yer alan iller çok yüksek riskli iller olarak sayılırken turuncu renkteki iller yüksek riskte yer aldı. Kırmızı kategoride bulunan illerde tedbirlere uyulurken herhangi bir normalleşme yaşanamadı. Çok yüksek riskli grupta yer alan Aksaray ili bugün itibari ile tam kapanma yaşandı.

Bakkal ve manavların kapalı kaldığı şehirde yasaklar dün saat 21.00 itibari ile başladı. Pazartesi sabahı 05.00’a son bulacak.





Tam kapanma yaşayan kentte bakkal ve manavların kapanması vatandaşları memnun etmedi. Tam kapanan şehirde sadece süt üreticileri hizmet vermeye devam etti.

Kısıtlamalara uyulan kırmızı renkteki şehirde görev alan polisler kentin farklı bölgelerinde kontrol noktaları oluşturdu. Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasına göre vaka sayısı 123,08’den 140,89’a yükselen il tehlike arz etmeye devam ediyor.

“Hiçbir vatandaşımız sokağa çıkmayacak”

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu vatandaşlara önemli uyarıda bulunurken vakaların gittikçe arttığını ve önemlerin sıkılaşacağını söyledi. Vali Aydoğdu, “Hiçbir şekilde, hiçbir vatandaşımız sokağa çıkmayacak. Bakkallar, manavlar, parklar dahil olmak üzere her yer kapalı olacak “dedi.