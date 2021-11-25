Kırmızı et fiyatları zamlanacak mı? Resmi açıklama yapıldı..

Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkan Vekili ve aynı zamanda Antalya Kasaplar Odası Başkanı Osman Yardımcı, artan gıda fiyatları sonrası kırmızı ete geleceği değerlendirilen zamlarla ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu. 2022 yılı Ocak ayı içerisinde ete bir zam beklentilerinin olduğunu söyleyen Yardımcı, şuan için zam konusunun gündemlerinde olmadığını aktardı.

Et fiyatlarında uygulanan KDV'nin kaldırılmasının daha doğru olacağını belirten Yardımcı, kasapların bu sistem içerisinde bir para kazanamadıklarını, elektrik faturalarının bile çok yüksek geldiğini söyledi ve bir an evvel KDV'nin kaldırılması gerektiğini savundu.