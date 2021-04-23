Kırmızı bülten nedir? Kırmızı bülten ne anlama gelir?

Kırmızı bülten, bir ülkenin adli makamları tarafından aranan hükümlü, şüpheli ya da sanıkların ülkeye iade edilmesi amacıyla görüldüğü yerde yakalanması için İnterpol Genel Sekreterliği’nce çıkarılan, şahsın kimliği, fotoğrafı ve parmak izi fişlerini içeren bir bültendir.

Kırmızı bültenin çıkarılması uzun bir süre aldığından bu sürede aranankişilerin yakalanması için difüzyon mesajı yayınlanır. Bu yazı, kırmızı bültene ilişkin kriterlere göre ilgili ülke interpolü tarafından diğer ülkelerin İnterpollerine çekilen dağıtımlı teleks yazılarıdır.

Kırmızı bülten ya da difüzyon mesajı ile aranan şahsın ülkesinde olduğunu tespit eden devlet, gerekli gördüğü takdirde kişinin tutuklanmasını sağlayarak devleti haberdar edebilmektedir. Bunun sonrasında şahsı arayan devlet tarafından şahsın olduğu devlete geri verme talebi gönderilmektedir.

Öte yandan mavi, yeşil, sarı, siyah, turuncu ve mor bülten de farklı kategorilerdeki arama bültenleridir.