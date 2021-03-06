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‘Kırmızı ayakkabılı katil’ lakabıyla aranan Şükrü Efe Kayseri’de yakalandı!

Kayseri’de boşandığı eşi Nuran Koçer (40) vahşice öldüren ve kırmızı ayakkabısı nedeniyle dikkat çeken ‘kırmızı ayakkabılı katil’ adı ile aranan Şükrü Efe (42) Kayseri Emniyet Müdürlüğü tarafından yakalandı.

06 Mart 2021 Cumartesi 12:31
‘Kırmızı ayakkabılı katil’ lakabıyla aranan Şükrü Efe Kayseri’de yakalandı!
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Olay dün sabah Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde meydana geldi. İddialara göre anlaşmalı boşanan çift Şükrü Efe ve Nuran Koçer boşandıktan kısa süre sonra buluştu. İkilinin arasında bilinmeyen bir sebep ile tartışma çıkması sonucu 3 çocuklu anne Nuran Koçer’i tabancası ile öldüren koca Şükrü Efe kayıplara karıştı.

Tabanca seslerinin duyulmasının ardından olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri geldi. Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırılan Koçer, tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı. Şükrü Efe hakkında arama başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü kırmızı ayakkabılı katili polis şubesinin 200 metre uzaklıktaki bir evde saklandığını tespit etti.

Şükrü Efe’nin evine düzenlenen baskın sonucunda yakalanan katil, gözaltına alındı. Evde yapılan araştırmada tabanca da ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.



Son Güncelleme: 06.03.2021 12:31
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Anahtar Kelimeler:
Kırmızı Ayakkabılı KatilKayseri
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