Kırklareli'nde tefecilik operasyonu: 3 gözaltı

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen operasyonlarda tefecilik yaptığı belirlenen 3 şahsın gözaltına alındığı belirlendi. Operasyonlar sonucunda mağdur olan 40 kişiden ifade alınacağı açıklandı.

Operasyon, Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından belirlenen adreslere Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar İle Mücadele Şube ekipleri tarafından gerçekleştirildi. Babaeski ilçesinde belirlenen adreslere yapılan baskınlarda E.D., B.D. ve A.T.’nin tefecilik yaptığı belirlenerek gözaltına alındığı açıklandı.

Baskın yapılan adreste yapılan incelemer sonucunda 22.800 TL, 19 uyuşturucu hap, av tüfeği, 26 senet, rehin verilen noterli 2 araç, borcu olan kişinin banka kartı, kaçak ve ruhsatsız silahlar, borç tutanakları, 88 boş senet ve borcun yazıldığı bir defter ele geçirildi.

Düzenlenen operasyonlar sonrasında mağdur olduğu belirlenen 40 kişinin ifade vermek üzere emniyete alınacakları belirtildi.