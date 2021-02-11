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Kırklareli’nde iki aile birbirine girdi, 11 kişi yaralandı!

Kırklareli’nde boşanma kararı alan iki kişinin aileleri arasında büyük bir kavga patlak verdi. Kavga sonucu toplam 11 kişi yaralandı, 4 kişi ise gözaltına alındı.

11 Şubat 2021 Perşembe 21:04
Kırklareli’nde iki aile birbirine girdi, 11 kişi yaralandı!
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ettiremeyeceklerini düşünen bir çift boşanma kararı aldı. Boşanma kararıyla birlikte adliyeye başvuran çiftin aileleri de kendilerine eşlik etti. Adliye çıkışında ise ortam kızıştı. İki aile birbirine girdi, birçok kişi yaralandı.

Aile üyeleri birbirlerine silahla ateş açtılar. Silah bulundurmayan aile üyeleri ise birbirlerine taş ve inşaat demiri gibi malzemeler kullanarak zarar verdiler. Kavga sonucunda olay mahalline birçok polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaşanan kavga sonucu toplam 11 kişi yaralandı, 4 kişi ise gözaltına alındı. Yaralanan kişiler olay mahalline sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldılar. Meydana gelen olay üzerine soruşturma başlatıldı.



Son Güncelleme: 11.02.2021 21:04
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KırklareliKavga11 YaralıKırklareli Eğitim Ve Araştırma HastanesiBoşanma Davası
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